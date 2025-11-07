Pedro Sánchez, el prescriptor cultureta del momento

Cada vez somos más los que no vemos la hora de que llegue el viernes. Pero no porque con el fin de semana podamos descansar, salir, holgar, beber, ligar, leer, ir al cine o ver fútbol; sino porque, desde que se iniciase hace dos semanas, es el Día de las recomendaciones culturales del presidente del Gobierno Pedro Sánchez –curiosamente, el mismo día que se publicaban los vídeos de Pantomima Full (guiño, guiño)– a través de su canal de TikTok. ¿Qué perlas ocultas de la cultura contemporánea –qué gritos de la vanguardia «posmo»– rescatará para nosotros y nos regalará en forma de primorosas recomendaciones culturetas nuestro Harold Bloom del barrio de Tetuán?, nos preguntamos a cada poco sus más de 180.000 agradecidos y entregados seguidores.

¿Le tocará hoy ser ungido por el gusto presidencial a un grupo de rock indie sinfónico hecho por inteligencia artificial, cuyo título del primer single, «Lampreas del Pisuerga», es homónimo al de la banda, de la cual el bajista es sobrino del cuñado de Óscar Puente, y acumulan 16 reproducciones en Spotify? ¿O será el turno del poemario comprometido de un autorx de género no binario que dice que tiene un tío-abuelo que combatió en el Frente Polisario pero que no la (o lo, o le) conoce ni el perro chico de la frutera de su barrio?

Tal vez, quizás, no lo sé, sorprenda hoy el presi tirando por la cultura «mainstream» y de gusto popular o conservador, y, visto que sus derrotes en los dos vídeos de recomendaciones precedentes han ido por lo sevillano –el grupo «Vera Fauna», la escritora Rosa Ponce y la artista restinga (sí, se escribe todo en minúscula porque es moderno)–, apueste por la nueva novela, ganadora del Planeta, de Juan del Val, «Vera, una historia de amor» –Sánchez, a tenor de su biografía de hombre enamorado, hubiese escrito «Bego, una historia de amor»–, cuya trama se desarrolla principalmente en el barrio del Baratillo de Sevilla. O, por qué no, recomendar al propio José Manuel Soto, en un bonito gesto de mano tendida hacia el autor de «Por ella», y espigar de entre sus temas, por ejemplo, por decir uno al azar, «Soy español». El cajón de las elucubraciones, más o menos fantásticas, está abierto hasta que Sánchez lo cierre de una patada prescribiendo a Los Planetas y «La península de las casas vacías» de David Uclés –biblia actual del progresismo babelio–. Así que, otra opción bonita sería que Pedro Sánchez rompiese una lanza en favor del Dúo Dinámico, concretamente por su canción «Quince años tiene mi amor», que como denunció el pasado día Ramón Arcusa, y aquí lo contamos, fue censurada por un tiempo en Estados Unidos. «Chúpate esa, Donald», sería el mensaje que transmitiría con ello.

En estas páginas, por cierto, llevámos los sábados una sección llamada «Los libreros recomiendan». Hasta ahora, el presi ha sugerido que leamos el cómic antifranquista «Contrapaso» (Norma editorial) de Teresa Valero, y el ensayo «La era de la inteligencia artificial» (Anaya) de Henry Kissinger y otros. No es librero, pero es jefe del Ejecutivo, así que valgan sus recomendaciones. Además, lleva gafas molonas.