La película maldita de Jerry Lewis sobre el Holocausto se estrenará este año

Es una de las películas más malditas de la historia del séptimo arte. Su autor, el desaparecido Jerry Lewis, se encargó de que la leyenda se adueñara de uno de sus trabajos más queridos, pero también más odiados. "The Day the Clown Cried", una aproximación al Holocausto desde la perspectiva de un payaso que es encerrado en un campo de concentración, llegará finalmente a la gran pantalla 52 años después de concluirse su rodaje.

Será el próximo mes de junio cuando se podrá ver una producción que conoció numerosos problemas y controversias. Esto será posible gracias a una copia incompleta de la película que se conserva en la Biblioteca del Congreso, en Washington, y que será exhibida en el campus de esta institución en Culpeper, Virginia. No se han dado detalles de su todo se limitará a un único pase y si podrá extenderse a otras salas la presentación de la cinta. Tampoco se conoce quién podrá asistir al visionado de una cinta que en ocasiones se ha considerado perdida para siempre.

Lewis siempre consideró, incluso en sus últimas intervenciones públicas, que la publicidad que había perseguido a la película tras abortar su estreno, no la había beneficiado. "Es una publicidad negativa", dijo, añadiendo que se había generado tal expectación que ahora solo podía ser o "Ciudadano Kane" o "una auténtica porquería".

El proyecto se inició cuando el productor Nat Wachsberger le propuso al protagonista de “El profesor chiflado” un guion escrito por Joan O’Brien y Charles Denton donde se contaba la historia de un payaso llamado Helmut Doork al que habían secuestrado los nazis tras burlarse en un espectáculo de Hitler. Llevado a un campo de concentración, Helmut decidió divertir a los niños que se encontraban allí presos y acompañarlos hasta el final, muriendo con ellos en la cámara de gas. En un primer momento, Lewis no quiso saber nada de todo esto porque le parecía demasiado terrible. Antes también había dicho que no Dick Van Dyke.Jerry Lewis acabó aceptando con la condición de poder reescribir el texto, además de protagonizar y dirigir la película que se rodó en Europa. Pese a que visitó los campos de concentración de Auschwitz y Dachau, “The Day the Clown Cried” se rodó en una base militar sueca.

El rodaje estuvo repleto de imprevistos siendo especialmente grave el incumplimiento de lo prometido por Waschsberger que no pagó el dinero prometido siendo finalmente el propio Jerry Lewis el encargado de sufragar de su bolsillo los dos millones de dólares que costó todo.

El cómico nunca mostró públicamente la película, aunque sí hizo algunos pases privados para sus amigos que la consideraron como una obra perfecta, como dijo Harry Shearer, uno de los actores de "Los Simpson".

Tras la muerte de Jerry Lewis, en 2017, fueron subastados sus bienes. Entre ellos estaba una copia del guion de "The Day the Clown Cried", así como fotografías del rodaje y el vestuario que usó en el mismo.