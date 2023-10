Peter Doherty: «No soy una estrella del rock»

Hace años, tal vez demasiados, quien esto escribe tuvo la oportunidad de conversar con Peter Doherty, en aquel momento convertido en un nombre habitual de los tabloides británicos. Doherty había venido a Barcelona para dedicarse a la pintura, una de sus pasiones. Doherty llegó tarde, muy tarde: había tenido problemas en la frontera y se había perdido en las calles de Barcelona.

Ahora Doherty es otra persona, llegando puntual a las entrevistas, aunque con el talento creativo de siempre. Ha dejado atrás una vida de excesos y acude al encuentro con la prensa acompañado de su mujer Katia De Vidas, autora también de un interesante documental «Stranger In My Own Skin» que recorre la vida al límite del cantante y compositor británico y que fue presentado ayer en el Festival In-Edit de Barcelona. El líder de The Libertines también trae bajo el brazo «Un chaval prometedor», el libro que ha escrito con el periodista Simon Spece y que ha publicado Alianza Editorial recientemente en nuestro país.

Cuando se le recuerda la letra de la canción «You’re my Waterloo» que empieza diciendo «eres el superviviente de más de una vida», Doherty empieza asegurando que no se considera como tal, aunque rápidamente su esposa y madre de su hijo de pocos meses, le corrige para decirle que «sí que lo eres». «Bueno, sí, se podría decir que soy un superviviente. Sí, creo que lo soy. Al fin y al cabo, todos lo somos, ¿verdad?», afirmó el músico.

Doherty vive con su familia en Francia. «Es maravilloso vivir allí porque no hay tabloides y creo que ustedes, en España, tampoco tienen. Vivir en Gran Bretaña con ellos siguiéndote es algo muy intenso», comentó. A este respecto, Katia apuntó que con su documental ha tratado de hacer frente al trato que la prensa sensacionalista británica dibujó con trazo gruesa durante años en sus páginas. «Fue algo espantoso», comentó la realizadora.

Durante la conversación se empleó la expresión «estrella del rock» para referirse a Peter Doherty. Sin embargo, este corrigió esa definición porque «no, no soy una estrella del rock. Es algo que odio porque es algo que tiene que ver con el marketing. Yo solamente soy una persona que toca la guitarra. En todo caso prefiero el rock and roll, ya sabe, guitarra simple, bajo, batería, rock and roll, esa bonita línea de bajo rockabilly. La estrella de rock me hace pensar en, sí, como en la comercialización de algo», matizó el músico.

Tampoco se mostró esperanzado de que en el futuro sea recordado como el artista que es. «¿Cómo se recuerda a un artista muerto? ¿Cómo se recuerda a John Lennon? No lo sé, puede que como un compositor increíble», dijo. Pese a todo, sí vislumbró que algunas de sus letras han logrado tocar a una parte del público. «Creo que hay algunas personas con las que realmente he conectado con mi música, que tal vez me consideran un artista o alguien así, aunque no creo que a nivel cultural general me recuerden como a un artista. Me parece que he conectado con algunas personas de una manera que solo ellos y yo los entenderíamos. Ciertas letras pueden cambiar tu vida para siempre y eso es lo que me pasó a mí. Ciertas letras en las que simplemente era tan importante para mí de la misma manera que lo fueron para mí algunas de las canciones de The Smiths, Karl Marx, las filosofías griegas, los existencialistas o cualquier religión que encontré».

Esa conexión todavía hoy sigue intacta y son muchos los que siguen la música de Peter Doherty. Cuando se le preguntó por esa conexión con los fans, el músico exclamó que «siento que hay una fuente en alguna parte. Siempre hay nueva tecnología y avances en cómo hacer música, pero todavía siento que hay una fuente que no tiene fin, que cada generación crea, algo nuevo. Hay chicos que sólo quieren expresarse a través de la música, cuyas vidas han sido inspiradas por la música, y siento que hay algo ahí, hay alguna conexión con esos chicos que tal vez estén aprendiendo a tocar la guitarra, o empiezan a sentirse cómodos escribiendo poesía, o quieren interpretarla. Hacen ese tipo de esfuerzo extra para usar sombrero y tirantes», siguen la estela de la imagen que sigue teniendo el artista británico.