Premio Booker y esclavismo, ¿un nuevo caso de la cultura de la cancelación?

El presentador de Radio 1Xtra (Reino Unido), Richie Brave, ha abierto una nueva polémica sobre la cultura de la cancelación, afirmando que el premio Booker debería considerar cambiar su nombre debido a sus vínculos con la esclavitud. El apellido legal de Brave es Booker y sus ancestros fueron esclavizados por los fundadores de la compañía que originalmente patrocinaba el premio. "Espero que Booker comience a hacerse algunas preguntas sobre el nombre", dijo a medios británicos como "The Guardian". "Ese nombre nos fue impuesto. Como organización, tienen la opción de cambiar su nombre por algo diferente". Añadió que "personalmente no querría conservar un nombre asociado con eso".

El martes, los organizadores modificaron la redacción de un artículo sobre los patrocinadores originales del premio y sus vínculos con la esclavitud después de que Brave lo criticara en la red social X. Se destacó que los hermanos George y Josias Booker fueron descritos como "administradores de casi 200 personas esclavizadas". "Josias y George no 'administraron' a mi familia", escribió Brave. "Los esclavizaron. Por eso todavía tenemos su apellido. Fueron esclavizadores, no 'administradores'". Posteriormente, el artículo fue editado para decir que los hermanos "esclavizaron" a casi 200 personas.

Brave dijo que se enfureció al ver la redacción original. "No hay que intentar blanquear los horrores de la esclavitud", dijo. El artículo en el sitio web del premio Booker, publicado por primera vez en 2020, explica la historia de Booker McConnell, la compañía que patrocinó el premio entre su establecimiento en 1968 y 2002. En 1815, Josias Booker dejó Liverpool para lo que entonces era la Guayana Británica, donde esclavizó a personas en una plantación de algodón, Broom Hall. Su hermano se unió más tarde. Cuando el parlamento británico votó para abolir la esclavitud en 1833, los hermanos recibieron 2.884 libras esterlinas, unos 300.000 euros de 2024, como compensación por 52 personas anteriormente esclavizadas.

Los hermanos fundaron un negocio de comercio y envío, Booker, en 1834. Las propiedades de la familia fueron transferidas a un socio, McConnell, en la década de 1880, formando la compañía Booker McConnell. "Cuando no tenemos las conversaciones correctas, o no usamos el lenguaje correcto, no solo estamos deshonrando a los ancestros de las personas sino que estamos retraumatizando a personas que ya sienten el trauma como resultado de lo que sucedió en sus familias históricamente", declaró Brave.