Los Premios Platino hacen justicia con "Argentina, 1985"

"Muchos latinos me lo decían. ¿No te preocupa que te encasillen como latino? No daba pie con bola. Las dudas venían de ambos lados. Lo que mis amigos verdaderamente decían sin decirlo, es que los buenos papeles no van para los latinos. En parte tenían razón, porque en la mayoría de las historias no se profundiza en los personajes de las minorías. Y, seamos honestos, aunque las cosas hayan cambiado un poco, todavía hoy existe ese problema. Lo que me preocupaba no era ser encasillado, era interpretar personajes que no tuvieran matices, que todos fueran iguales, y no poder romper el estereotipo". Así, con esa solemnidad y esa maravillosa selección de palabras, el actor y Platino de Honor, Benicio del Toro, protagonizó anoche el mejor momento de la gala de la 10ª Edición de los Premios Platino, celebrados en Madrid.

La ceremonia, que con la EGEDA de los productores y Enrique Cerezo al frente celebra lo mejor del cine iberoamericano, a este y al otro lado del charco, encumbró a la película "Argentina, 1985", haciendo justicia tras ser obviada por los Premios Oscar pese a su nominación. El filme de Santiago Mitre sobre el enjuiciamiento a los cabecillas de la dictadura se hizo con los premios a Mejor Película Iberoamericana de Ficción, al Mejor Guion, a Mejor Interpretación Masculina para Ricardo Darín, a la Mejor Dirección de Arte y el Premio al Cine y Educación en Valores. Sumó así cinco estatuillas, más que nadie y cerrando un año espectacular de premios.

Laia Costa, Mejor Actriz, y Susi Sánchez, Mejor Actriz de reparto, terminaron de cerrar la gloriosa cosecha de estatuillas de "Cinco lobitos", mientras que Luis Zahera recogió el premio al mejor actor de reparto por "As bestas". El filme de Sorogoyen, gran triunfador de la última ceremonia de los Premios Goya, también se alzó con el premio a la Mejor Dirección, al Montaje y al Sonido.

En el apartado televisivo, la gloria fue a parar a la serie colombiano-chilena "Noticia de un secuestro", que se hizo con cuatro Platinos: Mejor Miniserie o Teleserie Cinematográfica de Ficción, Mejor Creador de Serie para el chileno Andrés Wood, Mejor Interpretación Femenina en Miniserie o Teleserie para la actriz colombiana Cristina Umaña, y Mejor Interpretación Femenina de Reparto en Miniserie o Teleserie para la también colombiana Majida Issa, que dedicó su galardón a las víctimas de la histórica situación de violencia en su país.