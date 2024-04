Los Premios Talía se rinden a "Forever"

Al igual que el año pasado, los Premios Talía volvieron a lo grande con la Plaza Santa Ana llena de artistas luciendo sus mejores galas. La alfombra roja vuelve a llamar la atención de los presentes, y de los madrileños curiosos, que ven desfilar a celebridades debajo de la escultura de Calderón de la Barca. El Teatro Español volvió a llenarse de artistas y famosos de toda clase para celebrar las artes escénicas. Todos se han juntado para ver galardonar, entre otras cosas, al teatro musical, a la lírica, a la zarzuela, al circo y al baile.

La gala arrancó emotiva, con unos niños que entraron en escena diciendo «mamá, mamá quiero ser artista» recordando a Concha Velasco. La presentadora de la Gala, Cayetana Guillén-Cuervo, también cantó «La Chica Ye-Yé» y «emocionada» aseguró: «Las cosas suceden, los sueños se cumplen y las palabras transcienden y eso es lo que está ocurriendo con la Academia de las artes escénicas de España». Con un discurso emotivo, dio paso a Paloma San Basilio quien empezó a repartir las estatuillas, pesadas a tenor de lo que iban afirmando los ganadores.

Este año, el Mejor espectáculo de teatro musical fue para «The Book of Mormon», de quien no subió nadie a recoger el premio y Manuel Bandera toreó con brío: «Me dicen que me lo quedo yo». Alejandro Mesa, con el galardón de Mejor actor musical, describió a la industria: «Lo difícil que es cantarla y bailarla 7 veces a la semana». Cuando llegó la hora de dar la estatuilla a la mejor actriz musical fue premiada una intérprete homónima a la gala: Talía del Val que bromeó al salir al escenario «la verdad que esta escena no la he ensayado».

Los premios a la iluminación, escenografía y vestuario dan reconocimiento a los que están detrás de cada obra. La gala también se convirtió en el lugar idóneo para hablar de temas como la diversidad, dando un premio patrocinado por la ONCE y demostrando que «las diferencias suman». Javier Prieto, ganador del premio a la Mejor música original, en esa misma línea de reivindicaciones, le dedicó unas palabras a Palestina y al duelo que viven los niños en el país.

Cayetana Guillén-Cuervo, presentadora de los Premios Talía RTVE

Un reparto excepcional

Las mujeres y sus derechos también fueron puestos en relevancia, y así lo dejó ver Victoria Luengo (premio a Mejor actriz protagonista de teatro de texto por «Prima Facie»): «Necesitamos que cesen ya los abusos de poder y la violencia sexual», dijo la intérprete, en lo que terminó por ser casi la única referencia explícita a las acusaciones de abuso sexual y acoso a Ramón Paso. Este año ha destacado por tener espectáculos que muestran, junto a los propios Talía, la gran variedad que existe en este mundo de las artes escénicas. En un momento, de hecho, se consiguió que el patio de butacas entero cantara el Himno a la Alegría.

Presentado como un «ejemplo de humanidad, de esfuerzo, de sabiduría y de entender esta profesión como es» los Talía se rindieron justo después a Josep Carreras, que lleva cantando desde 1970. Durante su carrera musical también ha formado parte de obras de compositores tan relevantes como Donizetti o Puccini y su excepcional voz ha acompañado a Luciano Pavarotti y Plácido Domingo formando parte del icónico grupo Los tres tenores.

El Gobierno de Canarias, presente en el patrocinio de la gala junto a Iberia, dio su premio a Vicente Fuentes y Antonia San Juan, acaso prueba fehaciente de la realidad de muchos en la profesión: la actriz dijo que había sido «coqueteada» por el cine y la televisión, pero que el teatro se lo había dado todo, su «único amante». Y así, el idilio de los Talía con las artes escénicas, bien repartidos como pedrea agradecida de sí misma (y ciertamente regalada en una duración que se acercó demasiado a esos impertérritos Goya de los que convendría huir), el premio gordo le cayó a «Forever», de Kulunka Teatro, escrita por Edu Cárcamo, José Dault, Garbiñe Insausti e Iñaki Rikarte y dirigida también por este último, merecedor también de galardón anoche.