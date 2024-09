El Puma: «Lo que ha hecho Julio Iglesias no lo podrá hacer ninguno de esta generación»

José Luis Rodríguez González, el Puma –su felino alias artístico le vino por el personaje que interpretó en una telenovela–, es uno de los grandes nombres de la canción melódica latinoamericana del último medio siglo. Lleva viviendo 40 años en Miami –«es mi primera casa», afirma, rotundo, un hombre nacido en Caracas, Venezuela, hace 81 años–, desde donde atiende, por teléfono, esta entrevista. Tiene previsto viajar a España en la primavera próxima «para hacer shows». Porque no entra en sus planes jubilarse, lo que en él tiene un mérito mayor que en otros de sus colegas coetáneos aún en activo: en 2017 le fue realizado un doble trasplante de pulmón como consecuencia de la enfermedad que padecía, fibrosis pulmonar, y siete años después ahí sigue, vivísimo y con ilusiones. Pero ¿cómo se encuentra? ¿Puede hacer una vida normal? ¿Cómo se adaptan una cabeza y un cuerpo a una operación de esa envergadura? «Me acostumbré desde el principio a pensar que tengo dos pulmones prestados y agradezco todos los días al donante, a su familia, a los médicos, a las enfermeras y a todos los que intervinieron, porque tener siquiera un día más de vida es un privilegio y una bendición. Es un método de vida diferente –explica–: el cuerpo cambia y hay que tener mucho cuidado y ser superdisciplinado con lo que te mandan los médicos y con los chequeos mensuales y anuales». ¿Y qué lugar ocupa ahora la música? «Uno de los primeros lugares. Sigo haciendo giras. Dice el dicho que “el que nace chicharra, muere cantando”, y no puedo hacer otra cosa sino eso. Todo lo que sea el “show business” me gusta: producir, dirigir, componer, el espectáculo de la música». ¿Contempla grabar un nuevo disco? «Estoy libre de sello discográfico. Produzco mis cosas con otros asociados y, por primera vez, siento la libertad de grabar con quien quiera lo que yo quiera y no estar supeditado a un banco. Porque las casas discográficas son un banco que te presta un dinero. Los jóvenes indicaron un camino que se podía hacer: sin una estructura discográfica pudieron hacer millones de dólares y estar en todas las partes del mundo por las redes».

La vida del Puma, hijo de un canario y una venezolana, y el pequeño de 12 hermanos, no ha sido fácil. De orígenes humildes, estuvo exiliado en Guayaquil (Ecuador) cuando era muy pequeño, huyendo de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, y no volvió a Venezuela hasta que el tirano cayó: «A mi madre la torturó la Seguridad Nacional en Venezuela –revela–. De hecho, cuando estuve en Palma de Mallorca conversé con Pérez Jiménez por dos horas y nunca le dije que mi mamá había sido torturada. Le hice muchas preguntas y me respondió. He tenido facilidad para encontrarme con líderes sin provocarlo. Pérez Jiménez hizo algunas cosas buenas, que todavía perduran, como la Escuela Militar, cosa que no hizo Chávez para nada. Lo que hizo fue destruir todo. Agarró el ejemplo de Cuba, empobrecida, y lo llevó para Venezuela. Ni siquiera se miró en el esquema de China, que tiene un sistema capitalista dentro de un régimen comunista, único en el mundo, ni siquiera vio eso, de la estupidez y el odio que tenía. Un resentimiento terrible de esa gente que llega al poder. En Venezuela –prosigue– me he encontrado de todo, con una dictadura de derechas, con un poco de democracia y con una dictadura de izquierdas, fascista, que tiene 25 años en el poder y acaban de perder las elecciones claramente. Porque el mundo sabe que ganaron Edmundo González y María Corina Machado, pero los tipos están enquistados en el poder. Y veo cosas de España que no son gratas de escuchar. Porque pareciera que la gente de izquierdas ya no tiene una filosofía, sino que hay que bancar y apoyar al que está ahí aunque robe y mate. Es simplemente una ideología que ya está obsoleta. Y Maduro es el peor de todos».

El Puma entró en el mercado español con canciones de un grande, Manuel Alejandro. «Voy a perder la cabeza por tu amor» fue la primera: «Manuel Alejandro influyó de un modo decisivo en mi relación con España. Esa canción fue muy importante. Tanto, que cuando la grabó Julio Iglesias me puso a su mismo nivel y me hizo un gran favor. Para el público fue como una especie de competencia». ¿La hubo o fue un invento periodístico? «Realmente no la hubo, porque yo siempre admiré a Julio. Un tipo de seis idiomas y millones de discos vendidos. Lo que ha hecho Julio no lo podrá hacer ninguno de esta generación. Cambió todos los esquemas con una voz pequeña, melodiosa, hermosa, que no molesta al oído. Conquistó tres continentes. Es más, ya estaba entrando en China, lo estaba logrando». La canción más representativa de El Puma es, quizá, «Dueño de nada», también de Manuel Alejandro, pero en España se le asocia, sobre todo, a «Pavo real», un tema venezolano: «“Pavo real” fue compuesta por César del Ávila en 1954 y es una canción muy simpática. En mi casa, aporreando el piano, buscaba cómo podía internacionalizar esa canción. Y surgió poco a poco. Me inspiré en los coros de Aretha Franklin, a la que tanto admiré y admiro. Tiene un coro permanente, y realmente son cuatro tonos. No he visto a otra persona que haya hecho una versión de “Pavo real”. No es una canción fácil: va de arriba abajo sin respirar, y su letra es muy graciosa». La canción melódica arrasó en los 70 y 80. Hoy, son el rap, el trap y el reguetón los que reinan. ¿Con qué ojos contempla esos géneros? «Hermano, todo va y viene, no hay nada que sea permanente. Hay modas, pasan las modas, y va a llegar un momento en que esa generación, que va a tener 40 o 50 años, no podrá bailar un perreo en una discoteca. Porque a los 50, mover el rabito como ahora es muy ridículo. Entonces se van a volver a juntar, cuerpo con cuerpo».

Ha estado casado dos veces. ¿Qué importancia ha tenido el amor en su vida? «Soy un tipo de pareja –admite–. Llevo 35 años con Carolina [Pérez], y con la anterior [Lila Morillo, cantante, vedette y actriz venezolana] fueron 20. Pude haber estado solo, pero me hubiese desbordado. Tener una pareja fija me ha centrado. Porque en esta profesión, con popularidad y un nivel de energía fuerte, puedes hacer desastres. Es lo que les pasa a algunos que vemos por ahí, que ven un palo de escoba con un vestido y se van detrás. Estar en pareja como que te controla. Y sin amor –sentencia– todo esto sería absurdo».