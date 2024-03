¿Qué dice la RAE de los anglicismos por los que un policía ha suspendido las oposiciones?

Si nos ceñimos de manera estricta al significado otorgado por la RAE, hablamos de anglicismo cuando nos referimos a un vocablo o giro de la lengua inglesa empleado en otra, en este caso en castellano. Normalmente, la incorporación de una palabra extranjera se debe a que no existen palabras equivalentes en castellano, o que sean palabras poco utilizadas, en cuyo caso esto sería un extranjerismo necesario. Existen, claro, varios tipos de extranjerismos que tienen una forma de adaptarse al idioma diferente.

Los llamados crudos por ejemplo son aquellos que han enraizado en nuestra lengua pero sin perder la forma natural. La grafía y la pronunciación son las mismas. Muestra de ello son palabras como "jazz", "hardware", "software". Para estos extranjerismos la RAE establece que hay que distinguirlos gráficamente (destacándolos entre comillas o en cursiva) y de esta forma poder diferenciar los que pertenecen a la lengua castellana y los que no. También hay otro tipo de extranjerismos que son los adaptados, es decir, aquellos que implican una adecuación a la pronunciación y grafía de nuestra lengua. Dentro de estos extranjerismos tenemos por un lado los que respetan la grafía de la lengua de origen y cambia la pronunciación o los que se mantiene la pronunciación original pero se adapta a la grafía española.

Atendiendo a esta breve aclaración, cabe incurrir que la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) a la hora de desestimar en una sentencia el recurso presentado por un aspirante a policía nacional que fue rechazado en las oposiciones del año 2022 al ser declarado no apto por haber errado en la prueba ortográfica del proceso selectivo, parece más que justificada.

Al parecer, el aspirante al ingreso en la Escala Básica del Cuerpo Nacional de Policía había superado con éxito las dos primeras pruebas, de aptitud física y de conocimientos, pero no la tercera, la de ortográfica, ya que en el cuestionario a cumplimentar contestó que las grafías "Majorette", "Stent" y "Software" no figuran actualmente en el diccionario de la Real Academia Española (RAE). El opositor alegó que los tres términos en cuestión aparecen en el diccionario de la RAE escritos en cursiva con la finalidad de indicar que son extranjerismos no adaptados por lo que a su modo de ver su respuesta, que fue "no", es la correcta, por lo que reclamó que se le aprobara y se le permitiera realizar las siguientes pruebas del proceso selectivo.

Sin embargo, la pregunta que se le planteó en el cuestionario no era si dichas palabras estaban correctamente escritas o no sino si constituían "entradas", es decir, si figuraban como artículos integrantes del diccionario de la RAE. "Igual daba que estuvieran escritas en 'redonda', como aparecían en el cuestionario, o en "cursiva'", como aparecen en el diccionario", añadía la sentencia. Y efectivamente, así es. Por lo que el TSJM considera que las preguntas cuestionadas no fueron equívocas ni confusas y para entender la resolución sólo hace falta consultar los pormenores que la RAE manifiesta sobre los anglicismos explicados al comienzo.