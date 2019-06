Radiohead tumban a los «hackers»

En 1997, Radiohead publicaron un disco titulado «OK Computer» que para muchos es su obra maestra. En su ordenador se quedaron centenares de horas de grabación, docenas de cortes inacabados, de tomas preliminares de canciones, de versiones alternativas de himnos como «Paranoid Android» o «Karma Police» que nunca habían visto la luz. Algunas de ellas sí que se publicaron en una versión conmemorativa del icónico disco en 2017, pero, en suma, se trataba de material que la banda no quería ver publicado. Sin embargo, su «computer» tenía como tienen todos una gatera por la que se coló un «hacker», que se apoderó de 18 horas de ese material inédito y amenazó a los británicos con difundirlo si estos no le pagaban 150.000 dólares. La respuesta del grupo recuerda a la otra vez que se vieron en un desafío tecnológico: como protesta por los escasos beneficios que obtenían de las compañías de «streaming», decidieron publicar «In Rainbows» a cambio de «la voluntad». El resultado fue que obtuvieron unos ingresos récord, pero esa es otra historia. Thom Yorke y los suyos han decidido subir a su Bandcamp las 18 horas de grabación que les habían robado y que conservaban en formato Minidisc, durante 18 días, al precio de 18 libras. Los beneficios, aclaran, irán destinados a Extinction Rebellion, un movimiento sociopolítico que utiliza la resistencia no violenta para «protestar contra la degradación del clima, la pérdida de biodiversidad y el riesgo de extinción humana y colapso ecológico», informa Ep. Bien pensado, no está mal que cobren por las grabaciones. Primero, porque les pertenecen, es su derecho. Segundo, porque en realidad ellos no querían que fuesen escuchadas, así que nosotros lo menos que podemos hacer por oírlas tras verse obligados a difundirlas es pagar por ellas. Entre las joyas, una versión alternativa de «Exit Music» (llamada «Poison») y también del single «Lift», que no fue incluido en el repertorio original del disco y sí en la reedición «OK Computer OKNOTOK 1997 2017» y que se quedó fuera porque pensaban que iba a ser otro éxito como «Creep» y que se comería el resto de canciones. En todo caso, Greenwood se dirigió vía Twitter a sus seguidores para decirles que el contenido de las cintas «no está pensado para su difusión» y que por lo tanto es solo «tangencialmente interesante». «Las cintas son muy, muy largas. No aptas para descargas a móviles. Pero bueno, está lloviendo, ¿no?», decía para quienes se atrevieran a enfrentarse al contenido. La respuesta de los fans de Radiohead, que se cuentan entre los más obsesivos y concienzudos de la música, ha sido abrir un documento colaborativo en el que todo el mundo podía anotar las variaciones que se percibiesen de las canciones publicadas ahora con respecto a las versiones definitivas. Las cintas estarán disponibles durante 18 días (oficialmente) y al final, según Greenwood, la banda podrá comprobar «si deberíamos haber pagado un rescate por nuestro propio trabajo».