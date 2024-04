Satrapi, la dibujante más revolucionaria

Marjane Satrapi nació en 1969 en Rasht (Irán), la ciudad más grande en la costa del mar Caspio. Con apenas 14 años, sus padres la enviaron a estudiar al liceo francés de Viena, con la intención de que pudiera completar su educación en un lugar sin la opresión iraní y a la vez protegerla de la República Islámica. Una vez que acabó sus estudios, regresó a su país natal para estudiar Bellas Artes, pero vio que aquella situación no era sostenible para alguien que había gozado de la libertad en Europa. Tras un intento de suicidio y visitas al psicólogo, decide volver al Viejo Continente, quedándose a vivir en París.

Allí conoce al dibujante David B. y comienza a tener contacto con el entorno de L'Association. Con su apoyo, realiza un cómic sobre sus vivencias y visión de la sociedad iraní, Persépolis, una obra en cuatro entregas publicadas de 2000 a 2003 que recibiría una respuesta entusiasta de crítica y público que se traduciría en una larga lista de galardones. También ha ilustrado cuentos infantiles como "Los monstruos tienen miedo a la luna" (2001) y "Ajdar" (2002), e incluso ha publicado fábulas para adultos como "El suspiro" (2004). Sus siguientes obras no abandonan la realidad en Irán, esta vez se inspira en relatos de amigos y familiares dando lugar a obras tan importantes como "Bordados" (2003) y "Pollo con ciruelas" (2004).

En 2007, junto a Vincent Paronnaud, adapta su novela gráfica al cine de animación, logrando el premio del Jurado del Festival de Cannes y, al año siguiente, dos premios César: a la mejor primera película y mejor adaptación. En 2008 fue nominada al Oscar al mejor filme de animación. Durante un tiempo abandona los cómics para dedicarse a la dirección cinematográfica, estrenando en 2011 su segundo largometraje, la adaptación de Pollo con ciruelas. Le siguen "La bande des Jotas" (2012) y, en 2013, el thriller "The Voices", con Ryan Reynolds de protagonista. En 2019, estrena "Madame Curie", que llegó a los cines en plena pandemia, con las dificultades que ello conllevaba.

A raíz del asesinato, el 16 de septiembre de 2022, de Mahsa Amini a manos de la policía de la moral iraní por no llevar bien puesto el velo, se inicia en Irán la llamada ‘revolución del velo’. Ello le sirve de inspiración para que, un año después, Marjane Satrapi regrese al cómic y lo haga reuniendo a un equipo de grandes dibujantes europeos e iraníes en la novela gráfica "Mujer, Vida, Libertad" (Reservoir Books), celebrando esa primera revolución feminista de la historia apoyada por hombres. Entre esos autores se encuentran grandes nombres como Joann Sfar (El gato del rabino), Lewis Trondheim (Lapinot) o los españoles, Patricia Bolaños ("New York is the thing") y Paco Roca ("Arrugas").

Marjane Satrapi afirma en más de una ocasión que “Nada de lo que hago es revolucionario”. Y eso no es del todo cierto. Cada obra que ha realizado ha servido para que el lector o el espectador vea una realidad diferente a la suya. Que pueda analizarla y sacar sus propias conclusiones. Quizás sin pretenderlo, es lo más revolucionario a lo que se pueda aspirar. El que tu obra sirva para abrir la mente y que alguien pueda pensar por su cuenta. Y por ello, Satrapi es la más revolucionaria de sus compatriotas.