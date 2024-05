"Scénarios": el último suspiro de Jean-Luc Godard

Pasaban de largo las once de la noche en el último Festival de San Sebastián. Un puñado de fieles (porque lo del café para cafeteros se queda corto), entre los que se encontraba quien escribe, se apretaban un sábado por la noche en los Cines Trueba de Donosti para ver «Film annonce du film qui n’existéra jamais: ‘‘Drôles de guerres’’», un esbozo de tráiler, a modo de collage, que Jean-Luc Godard había dejado listo antes de tomar su supuesta última decisión: optar por la eutanasia en Suiza y ponerle fin a su vida -y a su ilustre carrera- con 91 años. Y escribimos supuesta porque, gracias a su colaborador Fabrice Aragno pronto supimos que el director de «Al final de la escapada» y «Week-End» estaba trabajando en un proyecto a modo de testamento.

Así es como ha visto la luz, en el marco del presente Festival de Cannes, «Scénarios», un cortometraje de dieciocho minutos de duración en el que a Godard, imbuido en la última etapa de su carrera en el pensamiento de la imagen como río de conducción intelectual evocativa, le da tiempo a hablar de la invasión de Ucrania, pegarle algún que otro palo a Emmanuel Macron y legarnos, para siempre, lo que serán las últimas imágenes filmadas de sí mismo. A ello le acompaña una explicación, con la que llega casi a la hora de metraje en total, desgranando el conato de filme.

Un nuevo Godard

«No es el último Godard, es un nuevo Godard», explicaba Aragno en la presentación del filme, que está articulado en dos partes y sigue la línea de trabajo que el director francés hizo verbo en su último tráiler falso y que en realidad tuvo su máximo exponente en «El libro de imágenes», de 2018 y en el que a Godard se le notaba distante como nunca antes de la pulsión narrativa, firmando un «collage» amparado en su propia figura y trayectoria, a medio camino entre la egolatría y la genialidad (por otra parte, como casi toda su carrera desde los ochenta).

«Tomar un caballo blanco para ilustrar el hecho de que los caballos no son caballos es menos efectivo que tomar no caballos para ilustrar el hecho de que los caballos no son caballos», repite una y otra vez Godard en «Scénarios», citando al mismo Sartre al que tantas veces visitó en busca de respuestas cuando ambos estaban vivos y que, de algún modo, siempre le acompañó en su agonía existencialista final.