Spain Moving Images Festival: cine negro del ya no tan lejano Oriente

Aunque para los grandes maestros nunca hubo diferencia, porque es igual de imagen la que nos vende un detergente que la que nos hace epatar en la más bella de las películas, el último lustro ha acabado de difuminar del todo las barreras del audiovisual. El cine seguirá siendo cine y las series seguirán siendo series, pero su valor como entes desclasados ha perdido el significado elitista que tuvo antaño. Por eso, cada vez son más las iniciativas culturales que abrazan la imagen como un todo y, por ejemplo, dan lugar a eventos como el Spain Moving Images Festival (SMIF), que se celebrará en Madrid entre el 17 de octubre y el 2 de noviembre, de la mano de la la Asociación de Industria del Cine Asiático en España y América Latina.

"Memories of murder", de Bong Joon Ho NEON

Consagrado en parte, en lo que es ya su tercera edición, al cine «noir» con origen en Tailandia, Corea del Sur y Hong-Kong, y organizado en consonancia con varias instituciones culturales entre las que se encuentran la plataforma Filmin, la Filmoteca Española o el Centro Cultural Coreano, el SMIF pretende «dar a conocer las obras y creadores audiovisuales contemporáneos más relevantes y vanguardistas» de los países citados, dedicándose «a los cineastas, artistas y movimientos creativos emergentes de Asia», según se explica desde la organización. Así, y gracias a las diferentes sesiones que tendrán lugar en el imponente Cine Doré o el salón de actos de la Escuela TAI, se podrá disfrutar de clásicos como «El infierno del odio» (Akira Kurosawa, 1963) o «Branded to Kill» (1967), del mismo Seijun Suzuki del que este año se celebra el centenario de su nacimiento y al que el festival desea rendir homenaje. Esa revisión de cine negro, detectivesco y casi sucio, lleno de acción, no estaría completa sin la reconversión del género que empezaron a gestar directores como el laureado Bong Joon Ho, del cual se proyectará «Memories of Murder» (2003), germen del éxito internacional que le llevaría a ganar el Oscar con «Parásitos» (2019). Y en esa misma línea se inserta el pase de «Con los días contados» (1999), obra maestra de Johnnie To y un filme imprescindible para entender el cine de acción de nuestra era, desde «Matrix» hasta la saga «John Wick».

Pero, de entre todas las proyecciones y sesiones programadas -como la del especial noche de Halloween en la que podrá verse la esperadísima «Faces of Anne» (2022) como una de las revelaciones de terror de la temporada-, quizá lo más atrevido del SMIF es su apuesta por los nuevos autores y el cine experimental del ya no tan lejano oriente. «The Edge of Daybreak» (2021), de Taika Saksipit y ganadora del premio de la prensa en el Festival de Róterdam, aborda de manera fantasmagórica las diferencias sociales en Tailandia, intentando contar de manera onírica y con una cuidada estética y fotografía en blanco y negro el cambio radical de vida en el país asiático en las últimas décadas. Del mismo modo, y en dos programas (uno español y otro hongkonés), es la propia TAI la que organiza proyecciones de piezas cortas, entre los 5 y los 26 minutos, de la vanguardia más experimental, iniciativa que no se puede más que aplaudir cuando la palabra «contenido» amenaza con engullir todo.