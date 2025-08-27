Taylor y Travis: la reina del Pop y el rey del fútbol americano incendian las redes con su boda

El anuncio corrió como la pólvora en cuanto sus protagonistas lo hicieron público. ¨Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasio se casan¨, con este mensaje y seis fotos la cantante Taylor Swift (35 años) y la estrella de la NFL, Travis Kelce (35) revelaban este martes en redes sociales su compromiso. La publicación consiguió más de dos millones de likes en menos de una hora, y aunque se desactivaron los comentarios, fanáticos de todo el mundo se las arreglaron para felicitar a la pareja. Las muestras de cariño llegaban de todos los rincones del mundo, fans, influencers, periodistas, hasta el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, les deseó ¨buena suerte¨ a la pareja desde el Despacho Oval de la Casa Blanca, dejando atrás las rencillas después de que Swift apoyara a su rival demócrata, Kamala Harris, durante las pasadas elecciones presidenciales. ¨Creo que es una persona estupenda¨, dijo de ella. También aseguró que Kelce ¨ es un gran jugador, creo que es un gran tipo¨.

La pareja siempre ha sido muy discreta en lo que se refiere a su relación amorosa, y es raro que compartan imágenes de ambos juntos, pero esta vez había una buena razón para romper la dinámica. La publicación estuvo acompañada de la canción que la estrella del Pop dedicó a su pareja, ¨So High School¨, del disco Tortured Poets Department, una composición que habla sobre Kelce, y contiene la frase, ¨tú sabes cómo jugar, yo sé de Aristóteles¨, de ahí el texto que acompaña a las imágenes en Instagram. En la primera fotografía se ve a Kelce arrodillado, en un impresionante jardín, frente a una Swift que luce un sencillo vestido a rayas de Ralph Lauren. La cantante lo mira con la mano posada en la mejilla de su futuro marido. En la siguiente foto se observa a la pareja abrazada, seguida de un primer plano del anillo de compromiso, una joya única diseñada por el propio novio con la ayuda de Kindred Lubeck, de Artifex Fine Kewelry.

Swift y Kelce se comprometieron hace ya dos semanas, pero la noticia no se conoció hasta este martes. Muchos detalles han visto la luz gracias al padre del novio, Ed Kelce (74), quien reveló en una entrevista con un medio local de Cleveland que su hijo ¨la sacó, estaban a punto de salir a cenar, y él dijo, "salgamos a tomar una copa de vino", salieron y fue entonces cuando él se lo pidió y fue hermoso¨.

La pareja se conoció en julio de 2023, cuando Kelce asistió a un concierto de su ahora prometida en el Estadio Arrowhead, la casa de los Kansas City Chiefs. Durante un tiempo mantuvieron su relación en secreto, hasta que la cantante asistió a un partido de su novio en el palco VIP y la imagen saltó a los medios de comunicación. Las apariciones de uno y otro en los espectáculos deportivo y musical de su pareja cada vez se hicieron más frecuentes y acabaron confirmando los rumores de noviazgo, sobre todo cuando la prensa y sus fans pudieron inmortalizar dos apasionados besos: el primero tras terminar un concierto de Swift, y el segundo cuando los Chiefs ganaron la Super Bowl en febrero del 2024 en Las Vegas.

Este año parece estar cargado de buenas noticias para la cantante 14 veces ganadora de un Grammy. El próximo 3 de octubre, Swift estrenará su álbum número 12, "The Life of a Showgirl", y el pasado mayo recuperó los derechos de sus seis primeros discos, poniendo fin a una larga batalla que inició en el 2019 por la propiedad de su música.