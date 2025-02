Alondra de la Parra se pone "Chula" en los Teatros del Canal

Alondra de la Parra en 'The Silence of Sound'

Música y teatro se fusionarán del 28 de febrero al 2 de marzo en Teatros del Canal de la mano de 'The silence of sound', interpretada por la artista Chula The Clown (Gabriela Muñoz) y la Orquesta de la Comunidad de Madrid (ORCAM), dentro de la programación de Canal Hispanidad de la Comunidad de Madrid.

Creada por la directora de la ORCAM, Alondra de la Parra, invitará al público de la Sala Roja Concha Velasco a sumergirse en la vida del personaje principal, cuyo universo se envuelve en los sonidos de la orquesta.

De este modo, el proyecto mezcla la música orquestal y las artes escénicas en el que la propia De la Parra asume, además de la dirección de la orquesta, la dirección escénica. "El espectador podrá acceder una por una a las secciones de la orquesta, a través de un personaje que primero se enfrenta a las maderas, luego a las cuerdas, a las percusiones, a los metales y en el camino se relaciona con un violín solista y un chelista solista, y éstos se vuelven personajes que en otro nivel se vuelven figuras de sus deseos, de su atracción, de sus compañeros", ha explicado la directora.

'The silence of sound' describe el viaje de un personaje, una clown y su transformación cuando, "tras pasar años en silencio y soledad dormida descubre, al despertar, la belleza de la música". En el camino que emprende Gabriela Muñoz, irá conociendo a diferentes personajes a través de varios universos por los que se desplazará en compañía de la música.

Ese tránsito de uno a otro universo representa el proceso vital del personaje, en el que conoce el amor romántico, ilustrado por el sonido del violonchelo, o el peligro, que suena en las notas del violín.

Para contar esta historia, De la Parra ha seleccionado músicas del siglo XIX y, en su mayor parte, del siglo XX. Sonarán piezas de Bela Bartók, Rimski-Kórsakov, Debussy, Massenet, Sibelius, Hamilton, Weber, Prokofiev, Ibarra y Brahms.

De este modo, los músicos de la ORCAM interpretarán melodías tan conocidas como la de 'El vuelo del moscardón', la de la 'Meditación de Thäis' o la de la 'Sinfonía número 3' de Brahms, así como otras menos conocidas, como 'In the belly of the whale', obra comisionada para este espectáculo, o la de la sinfonía 'Las antesalas del sueño'.