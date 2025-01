Crítica de 'Los de ahí': Tropezón de Tolcachir ★★☆☆☆

Autoría y dirección: Claudio Tolcachir. Reparto: Nourdin Batán (Munir), Fer Fraga (Nuno), Malena Gutiérrez (Susan), Nuria Herrero (Mirja) y Gerardo Otero (Dani). Teatro María Guerrero, Madrid. Hasta el 9 de marzo.

A más de uno ha dejado frío, incluido un servidor, el último trabajo de Claudio Tolcachir, el primero en su aplaudida carrera como director que produce –o coproduce, para ser más exactos– el Centro Dramático Nacional.

‘Los de ahí’ cuenta la historia de convivencia de cuatro jóvenes –aunque uno de ellos no está presente– que sobreviven como repartidores en un espacio y un tiempo indefinidos donde una máquina, ubicada en lo que parece un sórdido descampado, va asignando a cada uno de ellos los paquetes que tienen que llevar en sus respectivas bicicletas, las direcciones en las que deben entregarlos y el dinero que les corresponde por hacerlo.

Lo que se había vendido como una obra sobre la deshumanización de la sociedad contemporánea, y más concretamente sobre la indiferencia que mostramos ante el padecimiento ajeno, se queda en una sosa comedia de personajes anodinos dentro de una trama que no llega nunca a ser mínimamente reveladora. Y, si no lo es, no es porque la ambientación distópica que ha ideado Tolcachir sea desatinada. De hecho, se agradece bastante que el dramaturgo y director haya apostado por la ficción pura, tristemente de capa caída en estos tiempos a pesar de ser el campo natural en que se bate todo auténtico creador. Y se agradece también que haya tratado de buscar cierta abstracción, que es lo que se hace en las buenas ficciones, para explorar asuntos amplios y complejos, algo que es habitual en sus obras, pero rotundamente inusitado en el teatro superficial, perecedero y de circunstancias que se hace hoy en día y que parecen demandar los programadores.

El problema en ‘Los de ahí’ es que el autor no ha estado esta vez tan hábil como en otras ocasiones para encontrar, dentro de esa ficción, la belleza de una metáfora que despierte en el espectador una reflexión general más o menos profunda. Ni el conflicto tiene interés como tal, en su propia gestación y desarrollo, ni los personajes tienen rasgos suficientes como para hacerlo atractivo. Todo se queda desvaído, como si la función entera fuese el fondo brumoso sobre el cual uno espera que pase algo que, por desgracia, nunca llega a pasar.