Isaac Fonseca se proclama triunfador de la Liga Nacional de Novilladas

Cultura

Isaac Fonseca, triunfador del Circuito de Madrid y del Norte, se ha proclamado triunfador de la Liga Nacional de Novilladas tras La Final que se ha celebrado hoy en la plaza de toros madrileña de Moralzarzal con el apoyo del canal Toros de Movistar +.

Ante novillos de El Torreón y sobreros 6º bis del mismo hierro y 7º bis de Victoriano del Río, los novilleros triunfadores de los 4 circuitos de novilladas que ha organizado la Fundación Toro de Lidia con el apoyo de las distintas Administraciones se han enfrentado en una gran final que ha sido el broche de oro a sus temporadas. Tras proclamarse triunfador, Isaac Fonseca ha declarado que: “es un verdadero sueño en una temporada en la que he conquistado dos circuitos y varios certámenes de novilladas. Todo el sacrificio y dedicación tiene su recompensa y soy feliz. Me acuerdo de mi familia, de mis paisanos y de todos los que me han acogido en España y me han dado la oportunidad de torear”.

La Liga Nacional de Novilladas ha celebrado este año un total de 32 novilladas en las que han participado 33 novilleros y 59 ganaderías de 15 encastes diferentes. Un proyecto cuyo objetivo “era que salieran novilleros y se está cumpliendo. Además, con muchísima proyección " , tal y como asegura Victorino Martín, presidente de la FTL. Otro de los objetivos de la Liga Nacional de Novilladas es el de para revitalizar el segmento de las novilladas picadas con la colaboración de un nuevo modelo organizativo en el que es fundamental la ayuda de las administraciones como impulsoras de las industrias culturales.

Algo que se ha conseguido con la Junta de Andalucía, la Junta de Castilla y León y la Comunidad de Madrid. En palabras de Victorino Martín: ”La Liga es un proyecto muy ambicioso, de futuro y de todos. En su primer año hemos celebrado 32 novilladas, pero no nos queremos quedar aquí. Vamos a recuperar los pueblos y las novilladas picadas, y vamos a hacerlo entre todos “.