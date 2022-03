Serafín Marín protesta a la Fundación por sentirse excluido de la Copa Chenel

El diestro Serafín Marín ha querido hacer público un comunicado mostrando su descontento al quedarse fuera de la Copa Chenel, que organiza la Fundación del Toro de Lidia. “Tengo que mostrar mi terrible decepción cuando por segundo año consecutivo, dicha Fundación deja fuera de su circuito de oportunidades al único representante como matador de Toros que queda aún en activo que no es otro que el diestro Serafín Marín. Dicho matador volcó los mejores años de su carrera en fomentar y luchar por nuestra cultura no sólo en su Cataluña natal sino en todas las plazas donde tuvo oportunidad de hacerlo, anteponiendo su amor a la tauromaquia incluso muchas veces al de sus propios intereses profesionales”, reza el comunicado.

Reconoce la importancia de todos los toreros, “Vaya por delante, que todos, absolutamente todos los matadores que en dicho certamen se anuncian, son merecedores de participar como no puede ser de otra forma, pues no pasamos por momentos donde las empresas muestren su generosidad en dar estas oportunidades. La falta de sensibilidad de La Fundación del Toro de Lidia con Serafín Marín ha quedado manifiesta, aun a sabiendas que él cuenta con un hándicap en su contra que otros matadores no tienen para su suerte, y es que el no puede pedir toros en su tierra, porque ese derecho se lo arrebataron. Si leemos las bases que publicaron para poder participar en La Copa Chenel, nadie entiende como por segundo año consecutivo no se atiende la petición de su inclusión en el certamen”, apunta.