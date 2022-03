La voz del ganadero de lidia: «Legislan desde un despacho, sin poner ni un solo pie en el campo»

Era el día más marcado en el calendario. El 20-M era la oportunidad también para que el campo bravo alzara la voz. Después de dos años en los que las ganaderías de lidia han enfrentado el riesgo de la desaparición y eran abandonadas por la mayoría de instituciones, ganaderos, aficionados y toreros se reunían ayer en Madrid.

La Unión de Criadores del Toro de Lidia, comunicaba a primera hora que su representante para este evento sería Julián López «El Juli», mientras que al frente de la pancarta que agrupaba al mundo del toro estuvieron los diestros El Fundi, Manuel Escribano, Román, José Garrido y Ginés Marín. Dos extremeños, un madrileño, un sevillano y un valenciano mostraban así que la tauromaquia es un factor de interés nacional y que es un sector fundamental para el mundo rural y la protección de la dehesa, entre otros ecosistemas.

Más allá de la infinidad de asociaciones que se aglutinaron ayer en la capital, durante la concentración se respiraba unidad. El mundo del toro no es ajeno a otras actividades como la agricultura o la caza. «Venimos a que nos pongan cara y que vean que somos muchos. Es el día de los que trabajan día a día por el campo. Siendo torero me siento totalmente integrado en todo el mundo rural. Pero no solo venimos a defendernos, sino a reclamar nuestro espacio. Somos un sector que siempre había callado y ha llegado la hora de hablar», declaraba ayer a LA RAZÓN José Garrido durante la manifestación.

Justo cuando la organización de festejos taurinos comenzaba a resurgir, los problemas de abastecimiento por la guerra de Ucrania daban «la puntilla» a la situación financiera del sector, ya muy mermada desde antes. «El problema del mundo rural no viene de hace unas semanas, sino de años de trabas y de restar valor al trabajo de la materia prima. Ya basta de que nos ninguneen. Si España se identifica por algo es por la enorme cantidad de productos que salen de su campo, pero hay que protegerlo.

Victorino Martín, dueño de uno de los hierros más legendarios de la historia y Presidente de la Fundación del Toro de Lidia, reclama el espacio que el toro bravo merece en la opinión pública española: «El es el gran protagonista de nuestro campo. El toro ocupa la mitad de toda la dehesa nacional». «Pero desgraciadamente, el campo siempre es la cenicienta de la política porque nunca se queja. Y como ganadero es muy duro escuchar a representantes de este gobierno diciendo que no se coma carne roja», denuncia.

Por si fuera poco, las empresas del mundo rural se sienten perjudicadas por la última reforma laboral, a causa del cambio en los contratos a tiempo parcial, mientras la luz y los carburantes siguen subiendo. «Estamos viviendo una crisis insostenible», dice tajantemente el ganadero del hierro de El Pilar, Moisés Fraile. «La ganadería media está acumulando una pérdida anual de 500.000 euros y toros que cuestan 4.000€ han acabado en el matadero. Encima, apenas hay ayudas. Estos días con la huelga de transportistas hemos sobrevivido como de estraperlo», reconoce Moisés.

Pero para él su profesión tiene algo que la diferencia de las demás: «Lo que al final siempre nos salva es la afición que sentimos por el toro. Además, los taurinos siempre hemos sido unos sufridores natos». Para Victorino y Moisés «el gran problema es que se legisla desde un despacho, sin haber puesto ni un solo pie en el campo. Legislación urbanita». Pero la mayor preocupación del ganadero no son solo las cifras, sino la dificultad para mantener el legado genético de sus antepasados. Porque el campo se siente como un regalo de padres a hijos. Sin embargo, la continuidad generacional se ve más amenazada que nunca, «sin grandes esperanzas de futuro».