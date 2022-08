Triunfal regreso de Emilio y tremenda cogida de Roca Rey

Casi cinco meses dejaba atrás Emilio de Justo y una lesión de cervicales que asustó muchísimo en una tarde de compromiso máximo. La misma que decidió encerrarse nada menos que en la plaza de toros de Madrid, en Las Ventas, con seis ejemplares para él solo por el Domingo de Ramos. En el primer toro se truncó toda la historia y también la temporada. Un corsé y mucho descanso han marcado estos meses, los de la recuperación, para llegar a este día y este lugar: la reaparición en la Feria de Almería tiempo antes de lo que estaba previsto. Lo anunció meses antes para tener la motivación y no perderla nunca de vista. Así fue. Emilio de Justo volvió a vestirse de torero. Y sentirse, que no siempre es lo mismo. Lo hacía en un cartel estrella: un mano a mano con el diestro peruano Andrés Roca Rey con toros de la divisa de Núñez del Cuvillo. El éxito no se hizo esperar y con el primer toro de su lote ya cuajó una gran faena que le valió para asegurarse el doble premio y también la Puerta Grande. Andrés Roca Rey no se quedó atrás y disputaron una tarde de rivalidad y éxitos.

ALMERÍA 20/082022. El diestro Emilio Justo tras cortar dos orejas a su primer toro, durante la corrida de abono de la Feria Taurina de Almería este domingo.-EFE / Carlos Barba FOTO: Carlos Barba EFE

En su segundo el peruano le igualó en trofeos asegurándose también la Puerta Grande, pero el triunfo casi vino acompañado de la tragedia para Roca Rey, que padeció una tremenda cogida en el cuarto toro de la tarde. Emilio de Justo logró sumar los dos trofeos de su primero, escuchó ovación en el tercero y una oreja más del quinto.

Roca Rey dio dimensión de figura importante y paseó el doble trofeo del segundo, otra más del cuarto (en el que sufrió el percance) y ovación en el toro que cerró un festejo importante en la segunda de Almería.