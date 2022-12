Enrique Ponce: «De momento no tengo en mente volver a torear»

Fue el padrino de la última obra editada por Avance Taurino, el libro Más allá de la palabra, del que es autor Paco Villaverde. Y en una gala multitudinaria, el torero de Chiva fue la gran estrella y sintió de cerca la admiración de la gente. Pero los aficionados tendrán que esperar para volver a verle vestido de luces…

- La gente te sigue queriendo en Valencia.

- Sí, muy contento de venir a Valencia y encontrarme con el cariño de la gente, de la afición, de los amigos, y sobre todo para apoyar a Paco Villaverde en esta obra maestra, en este libro de poesías taurinas que es una auténtica maravilla, y porque además de un gran escritor es una gran persona y se lo merece. Me alegro mucho por él porque es un gran amigo y una persona genial.

- Pero la gran pregunta que todo el mundo se hace es ¿Cuándo se te va a ver vestido de luces otra vez?

- Eso es algo que todavía no contemplo y de momento no tengo en mente, es algo en lo que por ahora no pienso.

- Cuando estás en casa, cunado oyes la radio, cuando lees los periódicos, los portales taurinos ¿no tienes ese cosquilleo, esa voz interior que te recuerda que tú podrías estar ahí, que podrías estar toreando?

- Yo soy toreo y me siento torero en cualquier espacio en el que me encuentre. Mi actitud es de torero, es lo que siento y es lo que soy. Ser torero no sólo es pegar muletazos o lances al toro. Ser torero, además de eso, es una manera de sentir, una manera de vivir. Y yo, en ese sentido, sigo igual, me siento torero porque nací torero y moriré torero.

- ¿Sientes que tu obra está todavía incompleta, que falta algún capítulo por escribir?

- Yo pienso que mi obra ya está escrita.

GRAF4182. GRANADA, 19/06/2021.- El diestro Enrique Ponce da un pase durante la feria taurina de la festividad del Corpus de Granada 2021 con toros de Daniel Ruiz en la Plaza de toros de Granada. EFE/Pepe Torres FOTO: Pepe Torres EFE

-¿Falta, quizá, el epílogo a esa obra?

- Nunca se puede decir que no vas a volver, pero es algo en lo que todavía no pienso. Pero un epílogo podría ser, aunque no es algo que ahora mismo contemple.

- ¿Cómo has visto el mundo del toro desde el otro lado de la barrera en este año y medio que llevas fuera?-

La verdad es que no he visto mucho. Con lo que he visto me ha dado la sensación de que la gente está con ganas, con ilusión, después de todo lo que hemos pasado. Los toreros han estado y brillado a una altura excepcional. Y las ganaderías igual, aunque se han lidiado muchos toros con cinco años, como todos sabemos, pero, poco a poco, iremos volviendo a la normalidad, aunque va a ser complicado por que van faltar toros para la temporada que viene y eso va a ser un problema. Pero por lo demás la tauromaquia se mantiene más viva que nunca, a pesar de muchos problemas y ataques que sufrimos, pero artísticamente estamos en un momento extraordinario, de ganaderías bravas y en muy buen momento y toreros también con un gran nivel. En ese aspecto soy optimista.

- ¿Ese momento sería más extraordinario todavía si se tuviese a Ponce vestido de luces?

- No lo sé, agradezco el cariño que muestra la gente, que me lo digan que me lo pidan, la gente me lo dice con cariño, que les gustaría volver a verme vestido de luces pero es algo que de momento no contemplo. Estoy ahora muy feliz, muy a gusto. De vez en cuando me echo una becerrita en casa y lo disfruto mas que nada.