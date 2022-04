Ponce S.A: de todo menos toros

Enrique Ponce figura como cargo activo en cuatro empresas. El diestro es administrador solidario en Oye Flaco, la sociedad limitada que creó en enero de 2020, dedicada a las «actividades de creación artísticas y espectáculos». Ponce dirige los designios de la sociedad junto a Juan Fernández de Valderrama Díaz, uno de los tres integrantes del grupo musical «Materia Prima». La empresa se creó para dar rienda a la vena artística del torero, que anunciaba en octubre de 2020 que quería grabar un disco con la participación de Julio Iglesias. Enrique Ponce, al parecer, llegó a cumplir su propósito y tendría un disco con diez canciones grabadas. Sin embargo, el trabajo nunca llegó a ver la luz. El anuncio de separación de Paloma Cuevas, sólo siete meses después, hizo que el proyecto quedara guardado en un cajón. Desde que inició su relación con Ana Soria, Ponce no ha vuelto a sacar su vena musical. La sociedad, que aún no ha rendido cuentas, no tiene mayores indicios de actividad.

Sin cuentas desde 2015

Ponce es presidente y consejero de Crisol By Enrique Ponce. Dedicada a la prestación de servicios taurinos y espectáculos artísticos y culturales, la sociedad que no presenta cuentas desde 2015. El anuncio de retirada de los ruedos en junio de 2021, tampoco anima a pensar que la sociedad pueda tener mayor actividad. Ponce tiene también representación en la sociedad CPM Building, una empresa de servicios inmobiliarios que controla como persona jurídica a través de otra de sus sociedades, Cetrina SL. Con un capital social de 1,8 millones de euros y activos por valor de 4,2 millones, la empresa declaró unas pérdidas de 82.000 euros.

La última y más personal aventura empresarial del diestro tiene mucho que ver con su novia. Junto a Ana soria, Ponce decidió crear Kranevitte’s 22, una sociedad limitada en la cual ambos comparten el cargo de administradores solidarios. Se constituyó el 29 de diciembre de 2021. Su domicilio fiscal está en Almeria, concretamente, en es el despacho de abogados de Fernando Soria, el suegro de Enrique. Kranevitte´s 22 habría comprado hace escasas semanas su primer bien inmobiliario: una parcela edificable de 800 metros cuadrados en la exclusiva Urbanización El Toyo, muy cerca del Real Club de Golf de La Cerdaña y a 300 metros de la playa. La parcela, situada a sólo 12 kilómetros del centro de la ciudad, tiene 233 metros cuadrados de edificabilidad. Podría haber desembolsado por el terreno un precio no inferior a los 260.000 euros.