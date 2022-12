La discreta Navidad de Enrique Ponce y Ana Soria mientras Paloma Cuevas ‘presume’ de amor por Luis Miguel

Dos años y medio después de que se hiciese oficial su relación, Enrique Ponce y Ana Soria han demostrado que los veintiséis años que les diferencian no es, ni mucho menos, un problema para ellos, a pesar de todos aquellos que en su día les criticaron por ello.

Ana Soria y Enrique Ponce en Tik Tok FOTO: Instagram

Este jueves, el torero cumplirá 51 años y lo hará sin volver, de momento, al mundo de los ruedos. Así lo ha confesado el propio protagonista durante una presentación de un libro que apadrina, la cual se ha celebrado en Valencia, su tierra natal: “De momento, no pienso en volver a torear. No quiero decir que algún día vuelva. No lo descarto, pero no es algo en lo que pienso en estos momentos. Ahora prefiero vivir de los recuerdos... Ser torero va más allá de vestirse de luces. Sigo disfrutando de vivir los toros y de disfrutar de las embestidas de una becerra en el campo. De momento, no pienso en vestirme de torero, aunque no lo descarto en un futuro”, asegura con respecto a su futuro en el mundo de los ruedos.

Por su parte, Ana Soria continúa con sus estudios de Derecho en Almería y se encuentra totalmente volcada en ellos, en su familia, amigos y en su tranquila vida con el torero fuera del foco mediático.

Han sido varios los rumores que apuntaban a que 2023 podría ser el año en el que la pareja diese un paso más en su compromiso y contrajese matrimonio, aunque no es algo que ahora mismo esté entre sus prioridades.

Y en lo que respecta a la Navidad, que cada vez se acerca más, Ponce ha esquivado las preguntas relacionadas con cómo pasarán estas fiestas. Su ex, Paloma Cuevas, ha actuado de forma totalmente opuesta. Después de jugar al despiste y guardar silencio, ha dado un paso al frente y ha colgado una imagen muy reveladora en las últimas horas sobre su actual situación sentimental.

Story de Paloma Cuevas FOTO: @palomacuevasoficial instagram

Tal y como se aprecia en la imagen, la empresaria ha presumido de Navidad con esta bonita estampa, a la que ha acompañado de la canción ‘Blanca Navidad’ de Luis Miguel, confirmando una de las grandes evidencias de la prensa del corazón en estos últimos meses.