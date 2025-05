Así zanja Roca Rey el tema sobre la premiada y polémica "Tardes de soledad" de Serra: "En esta película no se esconde nada"

Roca Rey hace diez años que se convirtió en matador de toros y unos cuantos más que llegó a España desde su Perú natal para ser torero. Ha sido el torero que ha ilusionado a una nueva generación de jóvenes y es protagonista de la película documental que ha dirigido el cineasta Albert Serra. Una cinta esta de "Tardes de soledad" premiada internacionalmente y que se muestra a la tauromaquia de una manera descarnada. Así ha vivido la experiencia el propio protagonista y nos lo cuenta en una entrevista concedida a este medio.

Háblame de esa película «Tardes de soledad».

Nunca me había visto tan de cerca. Hay cosas que me hacen sentir extraño cuando me veo. Pienso que no debía hacer esto, sale la autocrítica... Pero hablando de la película me siento orgulloso de haber abierto las puertas a un artista tan libre, loco y genio como Albert Serra. Hay personas que han dicho que no estaba a favor de la película, yo tenía ciertos miedos, pero la película no hubiera salido si no hubiera estado a favor y lo hicimos con toda la buena intención del mundo. Cada artista que quiera inspirarse en la tauromaquia de la forma que sea, un torero, en este caso yo, tenía la responsabilidad y el compromiso de hacerlo. Se está hablando mucho de toros y se habla de la verdad de la tauromaquia. En esta película no se esconde nada, está la vida, la muerte, la gloria, el fracaso, los silencios, los golpes, el dolor... La vida es eso. El resumen de la vida está en una tarde de toros. A veces queremos evadirnos de eso, no queremos vivir con esa verdad y queremos vivir con un poquito más de mentira y nos damos cuenta de la verdad cuando llega y nos jode. A mí me gusta vivir con verdad y decir las cosas a la cara y no tengo ningún problema ahora mismo. Me da tranquilidad porque tengo esos valores y lo agradezco.

En momentos difíciles de la película sorprende que nunca hay culpas al toro.

El toro no tiene la culpa de salir como sale. Eres tú quien decide torear ese toro, esa corrida, también podrías insultar al viento, pero no tiene la culpa, eres tú quien decide ponerse ahí. No existe culpable. Más bien las cosas malas pueden llegar a ser peores y por eso hasta la cosas malas hay que agradecerlas.

¿Cómo hace para que no le perturben las cogidas?

Nunca he sentido que me moría y no puedo hablar de que una cogida deje huella. Me han pasado cosas graves, cornadas, pero nunca he sentido que podía perder la vida y que haya habido un descontrol como otros toreros. El percance que más me afectó no fue mío fue de Iván Fandiño. Me cogió dos toros seguidos después de su muerte. Y me afectó muchísimo. Nunca he pasado tanto miedo delante del toro como en 2017. Quería retirarme, dejar de torear y tuve que volver al niño, a encontrar mis verdaderas ilusiones y fue el niño el que ayudó y me puso en el camino otra vez.

¿Se juega la vida por dinero?

El dinero me encanta, pero no me juego la vida por dinero. Hay muchas maneras de ganarse la vida.