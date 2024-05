Carmen Calvo pone firmes a los detractores de los toros

Nueva jornada marcada por el sol que ha brillado con fuerza sobre una abarrotada plaza de Las Ventas. El cabeza de cartel, José María Manzanares, no pudo disfrutar del paseíllo en la Monumental debido a una infección vírica. En su lugar se presentó el diestro David Galván, quien ya protagonizó actuaciones inspiradas en esta edición de la más grande de todas las ferias. A este se le ha sumado el sevillano Daniel Luque, que vive un gran momento profesional tras haber sido declarado triunfador de la Feria de Abril de Sevilla. Por último, y para clausurar la terna, Víctor Hernández ha confirmado alternativa en la Monumental de Las Ventas y volvió a dejar una grata impresión en los tendidos.

Una jornada que ha ofrecido temperaturas más propias del verano, a pesar de que eso no ha garantizado que el viento haya hecho acto de presencia en parte de la tarde.

Carmen Calvo y Pilar González del Valle Gtres

Muchos rostros «fijos» a esta cita en el coso de la calle de Alcalá acudieron para disfrutar de la novena en lo que llevamos de Feria, como la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, o el exministro de Interior, José Luis Corcuera, ambos socialistas y grandes aficionados al arte de la Tauromaquia. De hecho, Carmen Calvo se ha pronunciado ante los micrófonos de Onetoro: «Los toros son de todos, entran en la historia de nuestro país y nadie puede patrimonializarlos, le hacemos un flaco favor si los politizamos». Unas palabras que seguro que no comparte el ministro Urtasun, del Gobierno de coalición, que ha declarado la guerra a la tauromaquia. La política socialista ha presenciado la corrida desde un burladero del callejón y no ha dudado en mostrar su admiración hacia el diestro David Galván: «Ha tenido un toro muy aprovechable, ha estado muy bien y no entiendo por qué no se le ha concedido la oreja».

También destacó en la plaza la presencia de Francisco Carpintero, el empresario del Grupo Ortiz; los empresarios María José Peña y Federico Barber de Azulejos Peña; Alfonso Gallego de Chaves, presidente de Aon; el director general de la Consejería de Agricultura, Ángel de Oteo, y el popular Pío García Escudero. La presencia de todos ellos demuestra que las plazas de toros son puntos de encuentro social y político.

José Ortega Cano Gtres

Fiel a la Feria de San Isidro, el maestro José Ortega Cano ha ofrecido, como siempre, su respaldo. A su llegada a la plaza no fueron pocos los que se atrevieron a saludarlo al grito de «Maestro». El empresario hostelero de La Giralda, Carmelo Espinosa, no quiso perderse detalle. Fue un momento para rememorar los tiempos en los que él mismo quiso convertirse en diestro.

También pudimos ver al periodista Jordi García Candau en el callejón y al artista Caco Senante, que recibió hace poco el título de Hijo Predilecto de Santa Cruz de Tenerife. Destacó también la presencia de Javier Aguirre, exfutbolista y entrenador mexicano conocido con el sobrenombre de «El Vasco» en una nueva tarde multitudinaria y llena de brillo en la que en otro lugar de Madrid Taylor Swift ofrecía su segundo concierto.