Rubén Pinar, Rafael Cerro y Raúl Rivera se citan esta noche en Las Ventas para cerrar los festejos de julio

La plaza de toros de Las Ventas se prepara para vivir esta noche, jueves 31 de julio, una de las citas más esperadas del verano taurino. Con toros del hierro de Juan Luis Fraile y un paseíllo a las 21:00h., el cartel lo forman Rubén Pinar, Rafael Cerro y Raúl Rivera, tres matadores que llegan a Madrid cargados de intención, con el toreo como bandera y mucho en juego.

El regreso de Rafael Cerro a Madrid es, sin duda, uno de los grandes alicientes del festejo. Diez años han pasado desde su último paseíllo en esta plaza, y el torero extremeño reconoce que esta tarde puede marcar un antes y un después en su carrera: “Es una tarde clave, puede cambiar el ritmo de mi vida y de mi situación actual”. Su trayectoria como novillero en Las Ventas fue intensa y con momentos muy duros, como la cornada sufrida en 2013, pero también le dejó la gloria de proclamarse triunfador del certamen de novilladas de Digital Plus.

Además, su labor como director de lidia en capeas por los pueblos le ha granjeado una legión de seguidores fieles, especialmente en su tierra, Cáceres. “La afición se está volcando conmigo. Están llenando autobuses desde Coria y otras zonas. Es muy emocionante sentir tanto cariño”, comenta el torero, que esta noche buscará devolver ese apoyo con una gran actuación.

También con hambre de gloria llega Raúl Rivera, quien confirmará su alternativa en la primera plaza del mundo. El torero de Yeles asegura estar preparado: “Es una ganadería que me ilusiona. Verme anunciado ya es un sueño”. Rivera llega con una trayectoria forjada en la lucha, marcada por momentos de escasez y una dura cornada que le partió ambos aductores. Pero su pasión por el toreo le ha mantenido firme y listo para este gran compromiso. “La actitud es lo más importante, y eso no me va a faltar en Madrid”.

A su lado estará Rubén Pinar, que regresa tras su última actuación en el desafío ganadero del pasado septiembre. Su presencia como padrino de la confirmación de Rivera aporta experiencia y solidez al cartel. El albaceteño es un torero curtido y respetado, y completa una terna equilibrada y con alicientes.

La corrida de esta noche mantiene el formato nocturno veraniego de Las Ventas, y será también la primera de las que incluye la promoción especial de entrada gratuita para menores de 14 años acompañados de un adulto. Una medida impulsada por Plaza 1 para fomentar la afición entre los más jóvenes, que podrán acceder a la plaza durante todos los festejos de agosto retirando su invitación en taquillas.