Cómo ver, de cerca, a los toros que quitan el sueño en Pamplona esta semana

Pamplona está enferma de toros. Esta semana y todo el año. Esta locura no se consigue de la nada. No es casualidad que los sanfermines sean una enajenación colectiva. De aquí para allá. No es la banalidad de la tauromaquia. Existe un culto por el toro. De ahí que días antes de que la Fiesta comience, y aquí la fiesta es mayúscula, ya se abren los Corrales del Gas. No hay más que seguir el camino del encierro, pero a la inversa. Y cuando has llegado justo al lugar donde se canta a San Fermín cada mañana y según avanzan los minutos cambian las caras, sigues bajando. A la derecha dejas el corral donde aguardan los toros justo antes, desde donde lanzan el cohete y entonces ya la suerte está echada y los toros en la calle.

Ahora no estamos en esas. Puedes seguir avanzando y llegar hasta abajo. Un poco más allá, a la izquierda, una cola y el sendero de las talanqueras te aventurará a saber que estás en los Corrales del Gas. Allí podrás ver las próximas corridas a lidiar. De cerca, pero con la distancia que alivia el miedo de saber que te separa hormigón y la tranquilidad que le da al toro bravo estar en manada. En reposo. Y aun así impacta.

Niños, adultos y familias. Los corrales son un trajín de gente. Tanto como que cuando los toros pisan las calles de Pamplona a las ocho de la mañana en los encierros, para muchos son ya viejos conocidos. Se saben las hechuras, la procedencia de la ganadería y cómo se suelen comportar en esta plaza, si son veloces, tranquilos en manada, o tendentes a darse la vuelta como los de José Escolar. Hay anécdotas para todos los gustos. Eso es la pasión por el toro bravo. Una cultura única que nos identifica y que, en este caso, vienen a conocer y degustar de todos los puntos del planeta. ¡Qué tendrá! (Y los nuestros empeñándose es destruirla) ¿Será por que las plazas están vacías señor Urtasun? Será será...