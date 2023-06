¿Cuál es la polémica que rodea la final del domingo en Colmenar Viejo?

Una de las buenas ideas de la Fundación Toro de Lidia, el certamen para toreros con pocas oportunidades llamado Copa Chenel, celebrará la final de su tercera edición el domingo 18 de junio en Colmenar Viejo, cuando se anuncian los diestros Juan del Álamo e Isaac Fonseca, con toros de Zacarías Moreno, Palha y Montealto.

Sin embargo, este año la polémica ha envuelto el mano a mano final. La razón es que los avisos puntúan a la contra y durante la final a tres, que tuvo lugar el pasado sábado en Alalpardo, a Borja Jiménez, el tercero en disputa y que se quedó fuera de la final a dos de este domingo en Colmenar Viejo, le sonaron un aviso cuando el toro ya estaba doblando y apenas habían pasado unos segundos de los 10 minutos reglamentarios para el primer recado presidencial. El problema no es que este aviso haya sonado y, en consecuencia, se haya descontado medio punto en su calificación final. El agravio vino cuando a Juan del Álamo, que sí estará disputando el trofeo este domingo, no le sonaron los clarines cuando su toro aún no había doblado pasados los 13 minutos de haber iniciado la faena. Es decir, con el reglamento en la mano, le tendrían que haber sonado dos avisos que nunca llegaron. Así las cosas, esos puntos que no se le descontaron al salmantino y que sí afectaron al sevillano fueron suficientes para dejar a Borja fuera de la final. Una injusticia a todas luces.

Antes ya se habían escuchado algunas críticas al certamen. Unas hablaban de que, si era algo creado para dar oportunidades a los toreros que tienen pocos o ningún contrato y que su premio es torear en Madrid con las figuras, ¿por qué aceptar a toreros que ya han podido confirmar en la Monumental del Madrid o, peor aún, que ya han salido por la puerta grande de este coso? Y, también, ¿por qué los toreros con mejor puntuación se quedan fuera en las fases de clasificación y semifinales? Sin duda, un evento que ha nacido para sumar tendrá en cuenta estas inquietudes para mejorar en las futuras ediciones.