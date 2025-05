Este es el cartel de hoy, viernes 30 de mayo, y el porqué ha causado tanto revuelo (horarios y dónde verlo)

La historia vuelve a escribirse en la arena de Las Ventas, después de que Morante pasara por Madrid y pusiera la Monumental del revés. Muchas son las cosas que están pasando este San Isidro. Jiménez Fortes, Pablo Aguado, Víctor Hernández. Nombres que no son flor de un día. Este viernes 30 de mayo, en el marco de la Feria de San Isidro, un nombre propio acapara todas las miradas: Marco Pérez, el joven prodigio de tan solo 17 años, se enfrentará en solitario a una novillada con picadores. Un cartel que, más allá de lo extraordinario, roza lo inédito en la tauromaquia contemporánea.

La cita no es una más. La plaza más importante del mundo, en el día más comprometido de cuantos ha vivido este precoz torero salmantino. Seis novillos —tres de Fuente Ymbro y tres de El Freixo— para un solo novillero. Todo un gesto de valor, de ambición y de responsabilidad. Porque lo que está en juego no es solo una tarde: es la confirmación de un destino anunciado.

Marco Pérez no es un desconocido para Las Ventas. Ya sin caballos, en una mañana histórica, lidiaba seis erales en este mismo ruedo con una solvencia, una naturalidad y una conexión con el público que dejaron una huella imborrable. Aquello fue un aviso. Hoy, el toreo vuelve a ponerle a prueba, pero esta vez con caballos, en el escaparate más exigente del toreo y ya desde otra perspectiva mucho más adulta y comprometida.

Y como si la gesta no fuese suficiente, el calendario añade el tic tac de la cuenta atrás: el próximo 6 de junio tomará la alternativa en Nimes, nada menos que acompañado por Morante de la Puebla como padrino y Alejandro Talavante como testigo. No hay tregua. Todo se acelera para un torero al que muchos ya observan como una de las grandes esperanzas del futuro, pero tiene mucho qu demostrar. Y antes de la alternativa, espera Madrid. Y Madrid no regala nada.

La cita de este viernes no es solo un espectáculo taurino: es un rito de paso, un test de madurez y, quizás, un punto de inflexión para el toreo. Marco Pérez se vestirá de luces con la soledad del que quiere conquistar su sitio en la historia. El público, como siempre en esta plaza, tendrá la última palabra.

Hace tiempo que las entradas se agotaron en taquilla, una vez en esta Monumental venteña.

Pero la ventana de Telemadrid volverá a abrir sus puertas como cada tarde para retransmitirlo a través de la pequeña pantalla y a través de telemadrid.es para el resto del mundo.