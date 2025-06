Manuel Escribano prendió las Hogueras

En un acto celebrado en el Teatro Principal de Alicante se celebró anoche la gala del pregón taurino, un evento que congregó a más de un millar de espectadores y al que asistieron las principales autoridades de la ciudad, así como Victorino Martín, Samuel Navalón y los toreros locales que actuarán en este serial que comienza el día 20 de junio.

Manuel Escribano fue el encargado de pronunciar este Pregón con el que arranca la feria de Hogueras. En su parlamento recordó la gravísima cornada sufrida en esta plaza y tuvo palabras de agradecimiento para el equipo médico que le atendió y salvó su vida: “Las cornadas pueden suceder en cualquier parte, pero no en cualquier parte están los doctores José María Reyes y Alberto Miñano, con sus equipos de ángeles custodios... No puedo olvidar las decenas de visitas que recibí en el hospital, de personas, a veces familias enteras, que ni me conocían pero que querían acompañarme en el duro trance del dolor”.

También tuvo palabras de gratitud para la afición local: “No cabe en la palabra ‘gracias’ todo el agradecimiento que debo a esta tierra y a esta ciudad… Porque sintió mi toreo como algo propio desde la primera vez que pisé su plaza como matador de toros, hace casi una década”. Y recordó a la torería local, agradeciendo finalmente a la empresa gestora de la plaza por confiar de nuevo en él y por atender aquella petición que hizo públicamente de matar seis toros como único espada en la feria, lo que se anuncia para el próximo sábado 28 de junio. “Todo el encierro de Victorino, que hoy pasta tranquilo en Las Tiesas, tiene una excelente presentación. Entipado y serio. Tengo la esperanza de que varios de ellos sirvan para el buen toreo y para el triunfo”.

Lejos de mostrarse abrumado por el reto, el torero sevillano aseguró: “La responsabilidad no me hunde en la preocupación, todo lo contrario. Me motiva y me hace feliz. Por Manuel Escribano no va a quedar”. Además, reveló con emoción un detalle del encierro que le espera: “Les voy a hacer, como ahora se dice, un ‘spoiler’: un hijo de Cobradiezmos viene en la corrida que nos envía Victorino. Un toro 105, cárdeno claro, y tan guapo como su padre… Otro es hijo de Jarretero, también toro indultado. Vamos a ver si hacen honor a sus reatas”.

En un gesto que cerró su intervención con hondura emocional, Escribano agradeció también el respaldo institucional a la tauromaquia: “Gracias, autoridades, por defender la tauromaquia como se merece, abiertamente y sin complejos. La Fiesta es del pueblo. No tiene ideología, por más que quieran confundirnos”. Y selló su comunión con Alicante con una frase cargada de sentimiento: “Porque me hicisteis alicantino de razón y corazón… Porque me proclamasteis Triunfador de la Feria de Hogueras. Porque aquí, simplemente, soy feliz”.