OneToro TV vuelve a Sevilla con una renovada apuesta

Fue en Sevilla, hace un año, donde se estrenó la nueva apuesta de televisión taurina, y no sin poco ruido, pues el paso atrás del Canal Toros de Movistar y los problemas técnicos iniciales, levantaron cierta incertidumbre alrededor del futuro televisivo, e incluso económico, del sector taurino.

Doce meses después, y tras varios cambios internos y un necesario lavado de cara, OneToro TV se planta de nuevo en Sevilla para transmitir la Feria de Abrilcon los talones más hundidos en la arena y un proyecto más sólido por delante. De hecho, han sido capaces de hacer algo que no se había conseguido antes por ningún otro canal que transmitiera festejos taurinos: anunciar, en el mes de enero, todas las ferias de la temporada europea que se van a dar en riguroso directo, con Madrid, Sevilla, Bilbao, Pamplona y Valencia como punta de lanza, para sumar más de 117 festejos. Una estrategia que, según Nacho Moreno de Terry, directivo de la plataforma, “ha tenido una gran acogida por parte de los aficionados, que han agradecido el esfuerzo que se ha hecho desde el canal. Cuando llegamos nos planteamos dos prioridades, primero, tener un servicio de calidad garantizada y ahora la plataforma se ha mejorado y no tiene ningún problema de conexión y soporte, tecnológicamente está cada día más optimizada, tanto en la usabilidad como en la parte técnica, y seguiremos mejorando. Y segundo, era fundamental decirle bien claro al abonado qué iba a ver y cuántas corridas se iban a televisar, y estamos muy satisfechos de haberlo podido cumplir.”.

No obstante, no se trata de un calendario cerrado, pues “para noviembre o diciembre queremos anunciar también las ferias americanas que ofreceremos, sin contar, obviamente, con algún evento muy especial que surja durante el año y que consideremos queda estar dentro de nuestra oferta”, aclaró el directivo.

Con este planteamiento, un equipo consolidado y todo lo aprendido en los meses anteriores, OneToro ha vuelto a Sevilla para transmitir todo el color de la Feria de Abril de una forma diferente. “La idea es fortalecer cada feria con algo especial, tratar de transmitir su personalidad con una televisión fresca”, anticipa Moreno de Terry, que añade, “por ejemplo, ahora en Sevilla, intentamos que las previas sean más amenas y dinámicas. Desde las 18:00 h, además de la llegada de los toreros, los detalles de la tarde, el sorteo de los toros, las charlas con los protagonistas, hemos introducido dos secciones nuevas. Una se llama ‘Historias del Toreo en Sevilla’, que hace el periodista Álvaro Acevedo. Son cápsulas que nos descubren historias inéditas y desconocidas relacionadas con esta plaza en tantos años de tradición taurina. Y la otra es un poco más fresca, un poco en clave de comedia, en la que un aficionado japonés, llamado Daiki Mori, quiere aprender de toros y entonces, con las lecciones de Domingo Delgado de la Cámara le va mandando, él va practicando con las cámaras de testigo. Es una manera simpática y didáctica de ilustrar el toreo al público que es menos experto”.

Como novedad, Nacho nos cuenta que durante esta Feria de Abril, “se va a estrenar un programa dirigido a los jóvenes, que se llama ‘Generación T’ dirigido y presentado por Berenice Lobatón, con el que se trata de acercar al toreo a los que nosotros llamamos ‘la generación perdida’, esos jóvenes que quizás no han escuchado hablar de toros a sus padres, pero sí sienten interés o inquietud por el mundo taurino. Es un programa de entrevistas donde también participa Juan del Val Roca y donde pasan, por ejemplo las figuras del momento, entre ellos Roca Rey, y hablan en una clave distinta, más juvenil, más distendida, con un perfil totalmente social y alejado de los estereotipos”.

Pero, además de estas novedades y de una producción en directo que brilla por su calidad, el canal se ha enriquecido con un material complementario importante y varios programas originales que nutren el catálogo de la plataforma. En ese aspecto, Moreno contó que “semanalmente estrenamos tres programas originales, uno de ellos es ‘A toro pasado’, que dirige Carmelo López y presenta Javier Fernández Mardomingo, en el que, a través del archivo de la Comunidad de Madrid, analizamos con los protagonistas, analizamos grandes faenas o corridas enteras de los años 70 y 80 en la plaza de Las Ventas. Otro de ellos es ,’Va por ustedes’, un magazine donde se va recorriendo toda la geografía española entrevistando a personajes del mundo del toro anónimos, que a lo mejor realizan algún trabajo dentro del entramado taurino o esos aficionados que pueden llegar a tener un museo particular en sus casas. Y también tenemos el ‘Esportón de Historias’, que es un programa de entrevistas de Álvaro Acevedo, repletas de sensibilidad, por el que no sólo pasan los toreros y figuras de la actualidad, sino ganaderos y personas que tienen una historia maravillosa qué contar. Además, por supuesto, de otras apuestas que estamos haciendo, por ejemplo, en torno a los festejos populares, en especial a los recortes, porque es un mundo que también está dentro de esa gran tauromaquia que queremos transmitir”.

Si echamos la vista atrás, está claro que para llegar hasta aquí OneToro TV ha debido sufrir varias transformaciones que, ahora, se están viendo plasmadas en su oferta, tan valiente como sensata, priorizando la seguridad y la calidad que debe recibir el abonado, premisas que le están brindando a la plataforma una estabilidad que redunda en la salud del sector, que encuentra en el canon de derechos de imagen un ingreso más que garantiza la viabilidad económica de no pocos ciclos. Por eso el slogan elegido para esta temporada es “Cuidemos lo nuestro”, pues no sólo apunta a esa defensa diaria de la cultura taurina, tan atacada diariamente por la industria animalista, sino a esa defensa interna, la de la sostenibilidad interna del negocio. Pues no se entiende cómo, teniendo una oferta económica tan interesante y de bajo coste, muchos que se dicen aficionados, siguen optando por la visualización del contenido de OneToro de manera ilegal, acudiendo a la piratería, perjudicando no sólo a la apuesta de la plataforma, sino minando su posibilidad de contribuir al sector taurino en general. Una lacra que todos debemos ayudar a combatir.