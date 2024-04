¿Quiénes torean este domingo 21 de abril en Madrid?

Este domingo 21, la plaza de toros de Las Ventas será testigo de la tercera y última novillada del mes de abril, protagonizada por Sergio Rodríguez, Mario Navas y Bruno Aloi, quienes lidiarán novillos de Los Chospes. Para Rodríguez, esta cita es especialmente significativa, marcando su regreso a Las Ventas tras su presentación el año pasado en la Feria de San Isidro y su participación en las novilladas nocturnas del certamen “Cénate Las Ventas” en julio. Además de significar su despedida del escalafón menor, pues el próximo 27 de abril tomará la alternativa en Ávila, con Miguel Ángel Perera como padrino y Daniel Luque como testigo.

Sergio expresó su deseo de regresar a Las Ventas: “Volver a Madrid siempre es un sueño y una ilusión", y reconoció la importancia de la plaza y su responsabilidad como torero. Tras una exitosa temporada en 2023, esta será su primera actuación del año: “Es mi primer paseíllo en esta ilusionante temporada, pero qué mejor sitio y mejor escenario que Madrid". Consciente del peso de la plaza, aspira a cambiar el curso de su temporada con un triunfo en este emblemático lugar. Además, con la alternativa en Ávila en el horizonte, ve el próximo sábado como la culminación de un sueño, especialmente con la participación de Perera y Luque: “Solo falta mi triunfo en Madrid para terminar de redondear un cartel que es un sueño". Con ansias de que Madrid lo vea como realmente es, Sergio espera con optimismo que las cosas salgan según lo planeado: “Es una tarde muy importante y ojalá las cosas salgan como las tengo soñadas."

Por su parte, Mario Navas vuelve a Madrid apenas una semana después de su última comparecencia, para sustituir a Manolo Vázquez, pues el novillero sevillano no podrá hacer el paseíllo tras el percance sufrido el 13 de abril en Montoro. Este será el quinto paseíllo del vallisoletano como novillero con picadores en esta plaza, destacando su actuación del pasado domingo 14 de abril, especialmente ante el sexto novillo de Hnos. Sánchez Herrero, donde demostró su concepto de toreo puro y personal. Navas encara esta nueva oportunidad con la misma ilusión y responsabilidad, expresando: "Espero que sea un día importante en el que los animales nos hagan disfrutar tanto a mí como a mis compañeros". Consciente de la trascendencia de Madrid, afirma: "En Las Ventas todo tiene más seriedad. El aficionado sabe reconocer bien las cosas que uno hace delante de la cara del novillo".

En un contexto marcado por el auge de la información digital, Navas reconoce la importancia de que se hable de él y de su toreo: "Hoy en día casi todo se mueve por redes sociales, así que es importante tener repercusión. Quiero conseguirla a través de mi compromiso, mis formas y mi clasicismo, el querer torear despacio y ser fiel a mi concepto".

FInalmente, Bruno Aloi completa la terna. El mexicano, que debutará en Madrid después de recibir una ovación y dar una vuelta al ruedo en la Feria de San Marcos de Aguascalientes, subraya su preparación para este compromiso: "Tengo una responsabilidad muy grande siendo la plaza más importante del mundo, pero también estoy muy tranquilo por mi preparación. Creo que es el mejor momento para afrontar este compromiso".

En cuanto a sus compañeros de cartel, Aloi comenta haber coincidido previamente con Sergio Rodríguez y será la primera vez que toree junto a Mario Navas. Expresa su pesar por la ausencia de Manolo Vázquez debido a un percance, deseándole pronta recuperación. Con respecto a su relación con Madrid, el novillero expresa: "Me siento muy acogido en esta ciudad. En la plaza me identifico con la afición tan exigente y bonita que tanto se entrega al toro. Creo que me relaciono mucho con ello y podemos hacer cosas a futuro porque aún está empezando mi carrera".

La materia prima estará a a cargo de Los Chospes, una ganadería albaceteña de procedencia Jandilla, por vía Daniel Ruiz, y Luis Algarra, fundada en 1997 y que tomó antiguedad en Las Ventas en 2011.