Lo toros vuelven a Ondara

La plaza de toros de la ciudad alicantina de Ondara vuelve a la normalidad y a cumplir el fin por el que se construyó, abriendo de nuevo sus puertas para la celebración de festejos taurinos. Algo que, por motivos estrictamente políticos, no sucedía desde la temporada de 2010, cuando el Ayuntamiento local, dueño del edificio, decidió que la tauromaquia no casaba con sus principios ideológicos y condenó a los aficionados de la ciudad y su entorno -Oliva, Denia, Gandía, Vergel, Pedreguer, Pego, Jávea…- a no poder disfrutar de este tipo de espctáculos.

En 2009, el 4 de abril, el rejoneador Óscar Rodríguez Gaona y el matador Curro Matola, actuaron en la última corrida celebrada en la llamada “Joya levantina”, en la que en 2010 se dieron dos novilladas picadas, las últimas funciones que se dieron en la misma hasta que en 2024, y dentro del Circuito Valenciano de Novilladas, el entonces Conseller de Cultura, Vicente Barrera, logró que esta plaza fue escenario de una de las novilladas de dicho certamen.

Ahora, el que fuera matador José Zúñiga “Joselillo de Colombia” ha conseguido que este coso acoja dos corridas este verano. La primera se anuncia para este próximo sábado día 7 de junio, con Paco Ureña, Calita y Borja Jiménez en liza, y el día 9 de agosto actuarán Alejandro Talavante, Tomás Rufo y Marco Pérez. Dos carteles con peso e interés con los que se pretende revitalizar una plaza que durante el último cuarto del siglo XX vio en su arena a las principales figuras del toreo en campañas extensas e intensas.