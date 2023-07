Tremendo zasca de Cayetano en directo en RTVE a la propia Televisión pública y al Gobierno: "Esto no puede ser"

Cayetano Rivera Ordóñez hace mañana el paseíllo en la Feria de San Fermín. Nada menos.

Sin lugar a dudas el encierro de mañana de Jandilla tendrá tintes diferentes para él y Antonio Ferrera y El Juli, porque por la tarde a las seis y media, serán ellos quienes tengan que dar cuenta de los seis toros que se corran por la mañana.

Pero hoy por la mañana ha tenido la deferencia de querer acercarse a la retransmisión del encierro de RTVE, que conduce el corredor Teo Lázaro.

Ahí el matador de toros ha contado cómo su abuelo, Antonio Ordóñez, puso mucho interés en que conociera las "fiestas de Pamplona. Tengo la experiencia de haber corrido en alguna ocasión. Venía antes de ser torero, también con mi hermano y aprovechaba mejor las fiestas", contó.

De esa experiencia de corredor relató cómo lo que más le preocupaba a la hora de enfrentarse a un encierro era : "la cantidad de gente" e hizo la similitud con su profesión: "desde arriba se ve más fácil, pasa igual en la plaza". Y así recordó una vez que corrió: "los tenía tan cerca que tropecé con otro corredor, me eché a una lado y los vi pasar por encima. Así que decidí que era mejor verlo desde arriba y ahora me reservo para las corridas", admitió.

Aunque el momento más relevante llegó al final cuando Teo Lázaro le dijo si tenía algo más que añadir y el torero se vino muy arriba: "Hace demasiado tiempo que echo de menos las corridas de toros en Televisión Española y recordar a este Gobierno que no puede hacer esto. Ahora que parece que viene una nueva etapa con las elecciones del 23 de julio esto no puede seguir así". No hubo nada más que añadir.