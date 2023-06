"Trenque Lauquen" y la huida de una mujer amada: así es el monumento fílmico argentino del año

En el último trabajo de Laura Citarella hay mujeres que caminan de la mano sin saber hacia dónde van, hombres enamorados en permanente estado de búsqueda y posibles rutas, futuros y vidas que se extienden desbocadas por el derrame liminal de las llanuras argentinas. Las dramaturgias internas de cada una de las partes que ensamblan la estructura de una película que ha tardado seis años en terminar de construirse y que tiene una duración de cuatro horas, podrían, en estos tiempos cronométricamente dictatoriales, catalogarse de pequeños milagros porque todo lo que ocurre en «Trenque Lauquen», esta cinta nominada a mejor película en la sección Orizzonti de la pasada edición del Festival de Venecia con la que la cineasta argentina se rebela contra la intransigencia de la prisa audiovisual, está demasiado lleno, excesivamente vivo, repleto de ficciones, de pistas narrativas, de cuentos, de magias reveladoras.

"La fuga, el movimiento, no tiene necesariamente que tener un sentido, no necesitamos estar huyendo de algo para querer irnos"

Reconoce Citarella en entrevista con LA RAZÓN, que a pesar de que su nombre forme parte de la lista de directoras que integran la corriente cinematográfica surgida a mediados de la década de los noventa conocida como Nuevo Cine Argentino, la mirada de su productora, El Pampero Cine, se aleja conscientemente de los preceptos de cine social con los que se relaciona –en ocasiones de manera errónea– el relato latinoamericano: «Nos sentimos parte de esta corriente, pero somos en cierta forma como una isla dentro de ella. Nosotros venimos trabajando desde hace mucho tiempo con una tradición que tiene que ver con la ficción como marco, con la ficción como lugar de despliegue», indica antes de continuar «Incluso aquellos elementos reales de nuestra vida que nos rodean, que quizás aparecen en nuestras películas, siempre están enmarcados en una estructura de ficción. Incluso películas que son más documentales también: es como la forma más eficaz que encontramos de proteger los relatos tal vez. En ese sentido es muy cercano a la tradición literaria de qué se yo, el cuento fantástico argentino si nos paramos en la figura de Bioy o Borges, pero también guarda cierta relación con tradiciones dentro de la historia del cine. El Pampero Cine no se inscribe en un lugar como identidad sudamericana de temática social, no está esa búsqueda, no nos sale, sino más bien el trabajo con la observación del mundo que permite la ficción».

Laura Paredes protagoniza "Trenque Lauquen" Imdb

Esa ficción a la que apela la directora vertebra casi la totalidad de la trama en esta historia de huidas en la que Laura, una mujer amada por dos hombres que la buscan, huye de manera repentina acunada por el misterio de una investigación casi fantasmagórica que empieza en unas cartas de amor encontradas en una biblioteca de la provincia de Trenque Lauquen. En esta decisión hay, en palabras de de Citarella, «algo relacionado con la fuga que está trabajado en el sentido de la fantasía y de la liberación de alguien que primero elige tener muchas vidas posibles en una misma vida a través de leer a los otros, ver a los otros o incluso metiéndose en vidas ajenas, pero después también se produce un momento casi espiritual donde el personaje toma la decisión de descapitalizarse completamente y caminar casi sin rumbo y sin lógica. Casi como quien respira». Y es que muchas veces «la fuga, el movimiento, no tiene necesariamente que tener un sentido, no necesitamos estar huyendo de algo para querer irnos», concluye.