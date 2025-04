Eurovisión responde a RTVE sobre la polémica de Israel: "Todos los miembros son elegibles"

Ayer conocíamos la noticia de que Radio Televisión Española (RTVE), como había prometido en marzo, solicitó por carta que la Unión Europea de Radiodifusión (UER) revisara la participación de Israel en el Festival de la Canción de Eurovisión 2025 que se celebrará el próximo mayo en Baselia (Suiza).

Radio Televisión Española informó de que "considera apropiado" que el máximo órgano europeo de radiodifusión se haga cargo y "reconozca la existencia de este debate" y pide "un espacio de reflexión entre las emisoras miembros de UER sobre la participación de la tv pública israelí KAN". Durante el Consejo de Administración de RTVE se llegaron a una serie de acuerdos que incluía que el presidente se dirigiera por carta al director general de la UER, Noel Currant, "para solicitar la apertura de un debate en el seno de la organización sobre la participación de la televisión pública de Israel (KAN) en el próximo Eurovisión Song Contest que se celebrará en mayo en la ciudad de Basilea".

En la carta la Corporación ratifica su apoyo al festival, del que forma parte en el grupo del Big five, "pero también reconoce las preocupaciones planteadas por diversos grupos de la sociedad civil en España con respecto a la situación en Gaza y la participación de la tv pública KAN en el concurso". No es una posición clara de que no participe Israel, como es el caso de miles de finlandeses que compartieron su rechazo con la emisora pública del país.

Ahora la Unión Europea de Radiodifusión (UER) ha respondido al presidente de RTVE, José Pablo López, por la carta. En un comunicado, la organizadora de Eurovisión ha replicado a RTVE que "todos los miembros de la UER son elegibles para competir" en el concurso musical europeo, a la vez que ha reiterado que está en contacto permanente con los participantes de esta edición, incluida la televisión pública española, para abordar aspectos del festival. Asimismo, la UER, que ha valorado con "satisfacción" el compromiso de RTVE con Eurovisión, ha subrayado que es consciente de que "existen preocupaciones y opiniones profundamente arraigadas" en torno al conflicto en Oriente Próximo.

La carta llega a la UER después de que el Consejo de Administración abordara la cuestión en la reunión del pasado 28 de marzo. Ya en febrero, en la comparecencia periódica ante el Parlamento, José Pablo López había defendido la importancia de que el Consejo tuviera una posición "consensuada" sobre la participación de Israel en el Festival de Eurovisión 2025, por lo que lo incluyó como punto del orden del día en la reunión del órgano de gobierno. Israel eligió a la cantante Yuval Raphael, de 24 años, una de las supervivientes del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, como representante para el Festival de Eurovisión.