RTVE abre el debate en Eurovisión sobre la participación de Israel

Como habían avisado desde RTVE en marzo, la Corporación tenía que consensuar si actuaban para pedirle a la Unión Europea de Radiodifusión (UER) que Israel no participase en el Festival de la Canción de Eurovisión del próximo mayo en Basilea (Suiza). Finalmente y tras la reunión del Consejo de Administración, el presidente del Ente público, José Pablo López, ha dirigido una carta a la organización para abrir el debate,

Radio Televisión Española informa de que "considera apropiado" que el máximo órgano europeo de radiodifusión se haga cargo y "reconozca la existencia de este debate" y pide "un espacio de reflexión entre las emisoras miembros de UER sobre la participación de la tv pública israelí KAN". Durante el Consejo de Administración de RTVE se llegaron a una serie de acuerdos que incluía que el presidente se dirigiera por carta al director general de la UER, Noel Currant, "para solicitar la apertura de un debate en el seno de la organización sobre la participación de la televisión pública de Israel (KAN) en el próximo Eurovisión Song Contest que se celebrará en mayo en la ciudad de Basilea".

En la carta la Corporación ratifica su apoyo al festival, del que forma parte en el grupo del Big five, "pero también reconoce las preocupaciones planteadas por diversos grupos de la sociedad civil en España con respecto a la situación en Gaza y la participación de la tv pública KAN en el concurso". No es una posición clara de que no participe Israel, como es el caso de miles de finlandeses que compartieron su rechazo con la emisora pública del país.

Recordemos que la representante de este año para Israel es una superviviente del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, Yuval Raphael, que acudirá con la canción "New Day Will Raise" ("Amanecerá un nuevo día"), que a pesar de las evidentes connotaciones, ha pasado el filtro de la UER. La canción, escrita por Keren Peles, ha generado controversia dentro de Israel. Algunos compositores acusan a KAN de favorecer indebidamente a Peles, quien también escribió la canción del año pasado y es juez en el concurso de telerrealidad que seleccionó a Raphael. KAN ha negado estas acusaciones, afirmando que el proceso de selección de la canción se llevó a cabo de forma anónima.

Recordemos una parte de la letra:

Un nuevo día llegará, la vida continuará

Todos lloran, no llores solo

La oscuridad se desvanecerá, todo el dolor pasará