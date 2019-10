Un Booker doble: Atwood y Evaristo comparte galardón

Ha sido una revolución. Y no porque Bernardine Evaristo sea la primera mujer negra en recibir el Booker Prize desde que se fundó el premio en 1969. Tampoco por la temática feminista del galardonado libro de Margaret Atwood, "Los testamentos", una secuela de "El cuento de la criada". Sino porque el panel de jueces que otorga el más prestigioso premio de literatura en habla inglesa se saltó las normas del concurso para poder premiar por partida doble. Tres intentos les tomó a Afua Hirsch, Liz Calder, Xiaolu Guo y Joanna MacGregor conseguir lo que querían. Tres reuniones de varias horas cada una no los pusieron de acuerdo; deseaban premiar a ambas autoras y finalmente consiguieron convencer al comité de la Booker Prize Fundation de que era la decisión correcta.

Atwood llevaba la delantera como preferida desde que se supo que había presentado una secuela de su ahora famoso libro sobre la vida en la represiva República de Gilead. "El cuento de la criada", publicado en 1985, ha tenido una segunda vida gracias a la serie protagonizada por Elisabeth Moss, y "Los testamentos" (Salamandra), que retoma la historia quince años después del final del primer tomo, vendió 125.000 copias a los pocos días se ser publicada.

Pero Bernardine Evaristo (Londres, 1959) es otra historia. Si bien ha publicado ya ocho novelas con bastante éxito en Reino Unido, en el resto del mundo no tiene la misma proyección que Atwood. Sobre ser la primera mujer negra en recibir el Booker, la autora afirmó: "Espero que ese honor no dure demasiado tiempo". El libro que le mereció el galardón, "Girl, Woman, Other", es una obra coral en la que se van conectando las historias de varias mujeres británicas y negras que se plantean preguntas sobre temas como el feminismo y la raza.

Es la segunda vez que el jurado del Booker selecciona dos ganadores. En 1992 lo compartieron "El paciente inglés", de Michael Ondaatje, y "Hambre sagrada", de Barry Unsworth, tras lo que el comité cambió las reglas para prohibirlo en adelante. Hasta ahora.