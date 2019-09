¿Y si este no hubiera sido el último álbum de los Beatles?

El periodista y escritor Mark Lewinsohn ha soltado la bomba: los Beatles querían hacer más discos después de «Abbey Road», su última grabación. O eso dice. ¿Fuentes? Una supuesta grabación de una reunión entre Paul McCartney, George Harrison y John Lennon en la que éste le diría al ausente Ringo Starr: «No puedes estar aquí, pero esta es la forma de que escuches lo que vamos a discutir».

En una conversación con el periódico «The Guardian», Lewinsohn advierte que el cuarteto de Liverpool barajó la posibilidad de sumergirse en la producción de un nuevo álbum y un single que estuviese listo para Navidad. «Los libros siempre nos han contado que ellos sabían que “Abbey Road” iba a ser su último disco y que querían acabar en lo más alto. Pero no: aquí discuten el siguiente. Y crees que John es el que quería separarse, pero, cuando escuchas esto, no es así. ¿No reescribe esto casi todo lo que creíamos saber?», se pregunta. El periodista va más lejos al asegurar que lo siguiente sería que cada uno firmaría sus composiciones para abandonar la tradicional fórmula Lennon/McCartney. ¿Realidad o delirio de fan? Lo cierto es que la historia ha sido tantas veces contada que suena estrafalario atender a la primera voz discordante. Es que no fue solo la separación, sino cómo se produjo... ¡y cómo la contaron ellos mismos! Por ejemplo, y tras grabar «Abbey Road», McCartney diría sobre la posibilidad de volver a tocar: «Es como preguntarle a una pareja divorciada si volverá a estar junta cuando no se soportan el uno al otro». El argumento judicial que expuso el propio McCartney para disolver los Beatles fue «diferencias personales, musicales y empresariales». Y eso no se olvidaba de un día para otro. Y Harrison: «Tuvimos que ayudar a destruir esa locura relativa a los Beatles para tener espacio para respirar, para volvernos más humanos». Y Lennon: «Demasiado tiempo duró aquella mierda». Por supuesto, siempre hay que estar atentos a la posibilidad de reescribir la historia. Pero para eso hace falta mucho más que alguien diga: «Hay una grabación... ¿Y si...?». De momento, lo que ha hecho Lewinsohn es intentar encender un debate del estilo «Elvis está vivo...». Solo que en el caso de los Beatles hay una evidencia incluso más sólida que esa quimera, y es que no grabaron nada más después de «Abbey Road». La única manera válida es oír una grabación en la que alguno de los cuatro Beatles diga: «Nuestro siguiente disco será...». Porque ellos eran Beatles; es decir, si querían seguir grabando, ¿por qué no lo hicieron?