Primero fueron imágenes cocinando, luego ejercitándose en casa y ahora Rafa Nadal ha dado un paso adelante para comunicar a todo el mundo que él y su amigo Pau Gasol se han unido a la asociación de Cruz Roja Responde para intentar recolectar once millones de euros.

En el vídeo que ha lanzado esta mañana a Rafa se le ve tocado por la situación de pandemia que están atravesando España y el mundo. Su mensaje no tiene desperdicio: “Hola a todos. Como todos vosotros, sigo en casa y la verdad es que estamos en un momento difícilmente explicable e inimaginable varios meses atrás. Estamos sufriendo el impacto de esta pandemia que a todos nos ha cambiado la vida. Especialmente a aquellas personas que han vivido esta enfermedad en primera persona o a través de un familiar. Son momentos tristes y complicados, viviendo en casa y siguiendo continuamente unas noticias que de momento no son muy alentadoras. A pesar de esto, tenemos que dar lo máximo y continuar siendo fuertes. Esta batalla la vamos a ganar al virus".

Después de varios pensando en la mejor manera de expresar su solidaridad, Rafa comenta: “Llevo días pensando en casa cómo puedo ayudar o aportar en esta situación que como digo es muy mala para todos. Después de darle muchas vueltas he llegado a la conclusión de que vosotros, los españoles, nunca nos habéis fallado y nos habéis apoyado en los momentos alegres y también en los complicados. Habéis tenido compresión en momentos malos y habéis celebrado con nosotros nuestras alegrías. Creo que los deportistas somos los que somos gracias a vuestro apoyo y ahora es el momento de que nosotros no os fallemos. Se me ocurrió llamar a mi amigo Pau y juntos hemos decidido que es el momento de arrancar esta iniciativa donde confiamos que todo el deporte español se una y dar un buen ejemplo de unidad. Hemos decidido asociarnos al proyecto de Cruz Roja Responde, donde abasteceremos de material sanitario, infraestructuras hospitalarias, ayudando a las familiar vulnerables y creando alojamientos a colectivos especiales que los necesitan. El objetivo es conseguir once millones de euros, para ayudar a 1.350.000 personas. Confiamos que todo el deporte español se una y apoye la iniciativa para conseguir nuestro objetivo. Pau y yo ya hemos hecho nuestra donación. Confiamos en vosotros porque ésta va a ser seguro nuestra mejor victoria". Una vez más Rafa Nadal vuelve a mostrar su lado más solidario.