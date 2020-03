“Pasé na semana en casa y otra en el hospital y ahora ya veo la luz: me llevan a casa después de quitarme el oxígeno", ha contado en la Cope Paco Sanz, el hijo del fallecido Lorenzo Sanz. Como su padre, ha tenido coronavirus. Fue al hospital varias veces, pero sólo ingresan los casos graves: “Mientras no tengas neumonía o algo que haga grave la enfermedad, no te ingresan, Pero la tercera vez vieron que en el pulmón izquierdo tenía una neumanía", dice y entonces le ingresaron.

Para pasar la enfermedad ha tenido un referente. Alfonso Reyes, el ex jugador de baloncesto que ha ido detallando en Twitter su complicado proceso: "Ha sido un referente, ha tenido lo que yo con cuatro o cinco días delante de mí. Entonces, al ver cómo se recuperaba, me ha motivado”.

Hay gente que la pasa sin problemas, hay quien no se entera y hay quien sufre mucho: “Los dos primeros días en el hospital fueron malos, no bajaba la fiebre, no podía respirar, pero a partir del tercer día me vine arriba. Lo peor es el cansancio, es como si te pasara un tren por encima; y el el tema de no poder respirar, se te queda en el pecho y no te entra más aire”

Le han preguntado por su madre, que ha perdido a su marido y ha tenido a uno de sus hijos en el hospital: “Mi madre está fuerte, arropada por toda la familia, es un ejemplo de fortaleza la que nos está dando”.