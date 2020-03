Revive el primer duelo entre Nadal y Federer, del que hoy se cumplen 16 años

“Estaba preocupado por si me ganaba 6-1 y 6-1 o 6-1 y 6-2, pero tenía ganas de jugar este partido ante el número uno del mundo”, explicó después del encuentro Rafa Nadal. El resultado estuvo a años luz de cualquiera de esos. El balear se enfrentaba a Roger Federer por primera vez en su carrera en la tercera ronda del Masters 1.000 de Miami, hace hoy justo 16 años. Fue un 28 de marzo de 2004 (en España ya era el 29, porque se jugó de madrugada) y venció por 6-3 y 6-3. Pocos o quizá nadie, podía imaginar que ese iba a ser el comienzo de una de las mejores rivalidades de la historia no ya del tenis, sino del deporte. “He quedado impresionado”, admitió el tenista suizo. "He oído hablar mucho de él y he visto algunos de sus partidos. Creo que no es una gran sorpresa para nadie”, añadió, según se recuerda en la web de la Rafa Nadal Academy. Fue un partido que el español dominó con claridad al no conceder ni una pelota de break en todo el encuentro y aprovechar él cuatro de las siete de que dispuso. Cerró el choque mandando al helvético a un lado con una derecha angulada y subiendo a la red para rematar allí y celebrarlo como hacía Rafa en esos momentos: más que nunca, con saltos, sacando el puño. Era un Nadal con 17 años, el pelo largo y camiseta sin mangas. “Obviamente, él no hizo su mejor tenis y esa es la razón por la que pude ganar. Si él hubiese jugado su mejor tenis, no habría tenido opciones. Pero esto es lo que pasa en el tenis. Si un jugador como yo juega a muy, muy buen nivel y un jugador top como Roger no juega a su mejor nivel, puedes ganar”, aseguró el zurdo.

En otra de sus respuestas se ve que está claro que el tiempo ha pasado. “No creo [que tenga el teléfono colapsado]. Son las cuatro de la mañana, los periódicos no tendrán la noticia, pero sí, quizás esté en internet y también en el teletexto… Entonces, empezaré a recibir llamadas”, explicó Rafa.

Dieciséis años después, los dos tenistas están en activo y la rivalidad sigue viva. La lucha ahora, cuando el coronavirus permita que se reanude, es por ver quien es el tenista que más Grand Slams consigue en la historia. Roger suma 20 y Nadal 19. En la pelea también está Djokovic con 17. En los cara a cara, gana el español al suizo por 24-16. Han tenido partidos épicos, pero este fue el primero.

