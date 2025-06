David Rodríguez se enfrenta a una multa tras cometer tres infracciones que casi terminan en atropello

Anabel Pantoja y David Rodríguez tienen los nervios a flor de piel. Aunque eso no sería excusa para la escena que protagonizó el fisioterapeuta en Córdoba, a las puertas de su clínica, cuando acudía a trabajar montado en su inseparable patinete eléctrico. Una reportera de ‘La familia de la tele’ se encontraba esperando su llegada, aunque no esperaba que tuviese que saltar y esquivar al protagonista para salvar su vida de un atropello seguro. No aminoró la marcha y la periodista reconoció que “casi me pilla”, poniendo a sus compañeros en plató en pie de guerra en su contra.

La batalla judicial que se libra en estos momentos en Gran Canaria tienen a la pareja en vilo. Se trabaja en una investigación para determinar el grado de responsabilidad que podrían tener los padres en el ingreso de la pequeña Alma, que permaneció en cuidados intensivos durante tres semanas. Su testimonio no concuerda con el parte de lesiones, de ahí que la justicia les tenga bajo investigación. Pero no sería el único problema judicial que afrontan.

David Rodríguez, pareja de Anabel Pantoja Gtres

David Rodríguez podría ser multado por su “casi atropello”

Anabel Pantoja ha sido condenada recientemente por sus desafortunados comentarios contra Marta Riesco y deberá pagar 50.000 euros en concepto de reparación del daño ocasionado, conjuntamente con la productora de ‘La Fábrica de la Tele’ y la propia cadena de Telecinco. Ahora es él quien se enfrenta a una posible multa. Y es que el fisioterapeuta cordobés no midió bien el riesgo que supone ir montado en su patinete eléctrico por la acera, supuestamente a una velocidad indebida y sin respetar a los viandantes. Entre ellos, la reportera Amanda Párraga que casi fue atropellada.

“Eso es denunciable. Hombre, por favor, no se puede ir con un patinete así por la acera. ¡Qué barbaridad!”, se llevaba las manos a la cabeza Kiko Matamoros tras presenciar la dantesca escena en directo. Un día después, la reportera ha regresado al lugar de los hechos, a las puertas de la clínica regentada por Mariló de la Rubia, quien fuese íntima de Isabel Pantoja, y donde trabaja David Rodríguez. Desde aquí informa que “ayer lo vimos al salir bastante nervioso. Yo pensaba que íbamos a poder hacer las paces después de ese casi atropello, que no digo que fuese intencionado, pero que creo que no lo pensó mucho”, comienza a desgranar la periodista.

Momento en el que David Rodríguez casi atropella a la reportera La familia de la tele

Se queja de que la actitud del novio de Anabel Pantoja no ha sido el esperado, pues lejos de pedir perdón por lo sucedido, “me encontré con todo lo contrario”. Denuncia que “me llamó incluso mentirosa. Imagino que es por haberle dicho que casi me atropella y no me dijo nada más”. Ella esperaba un perdón y creía que iba a recibirlo, pero no ha sido así. “Esa entrada fue un poco violenta, no digo que me atropelló, pero si no llego a quitarme, quizá un golpecito me da”, subraya los hechos.

Unos por los que podría ser denunciado y enfrentarse a una multa de 600 euros, como así plantea Abel Andrés, director de autoescuela consultado por ‘La familia de la tele’: “No se puede pasar tan cerca de las personas montado en el patinete. Debería bajarse del patinete”, destaca. Al no haber sido así, plantea qué escenario se le dibuja a David Rodríguez por lo que considera una infracción: “En este caso podemos ver tres posibles infracciones: que circula por la acera, lo que puede ser una sanción de hasta 200 euros. La segunda por circular sin la debida precaución, otros 200 euros. Y, por último, por ir sin casco, otros 200 euros”. Un total de 600 euros de multa que tendría que abonar para subsanar su error.