Bill Gates ya avisó a Nadal de lo que podría pasar con el coronavirus

Hay un vídeo de Bill Gates que se ha hecho viral estos días: en 2015 ya advertía de que la siguiente “guerra” que se viviría sería contra un virus. Adelantaba lo que podía pasar. El magnate estadounidense participó en febrero en una exhibición con Roger Federer y Rafa Nadal en Suráfrica. Reunieron a casi 52.000 personas para ver un partido de tenis en uno de los estadios que fue sede del Mundial de fútbol de 2010. Ahí, Gates, que hizo pareja con Rafa en un duelo de dobles, ya adelantó al tenista balear, según confesó Toni Nadal en una entrevista en Onda Cero la pasada noche, que lo que estamos viviendo por el coronavirus era una posibilidad: “Hay gente que ya sabía que podía pasar algo así. Mi sobrino me contó que cuando estuvo en febrero jugando contra Federer, Bill Gates ya le avisó de la posibilidad esta. Le dijo: ‘Yo no sé si vamos a viajar el mes de marzo, no sé si la vida será igual...’ Él ya sabía, supongo con su conocimiento, las cosas, por lo que me sorprende que desde el aparato gubernamental no tuvieran esa información. Su vídeo [el famoso] es de 2015, pero en el mes de febrero él ya dijo a Rafael que esto se puede complicar, así que los que están informados debían saberlo”.