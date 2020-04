Alfonso Reyes, el ex jugador de baloncesto, sabe lo que es sufrir el coronavirus y pelearse con él. Lo ha pasado mal, aún no lo ha superado, pero no quiere leccionesde nadie. Ni de Pablo Iglesias.

"Este virus no entiende de lucha de clases, ni de marxismo, ni de capitalismo, ni de la madre que lo parió. Va a por todos, a ver si nos enteramos de una puñetera vez", ha escrito en Twitter, contestando al entrevista que Televisión Española le ha hecho al vicepresidente Pablo Iglesias. Ahí ha dicho: "Pablo Iglesias, vicepresidente segundo: "Todos sabemos que este virus no entiende de territorios pero sí entiende de clases sociales".

Y Alfonso Reyes no ha querido callarse.