Coronavirus: El ejemplar mensaje de Nadal a los alumnos de su academia

Durante el confinamiento por el coronavirus se ha visto muchas facetas de Rafa Nadal, uno de los personajes más admirados en España. Se le ha visto entrenar, cocinar, jugar un partidillo especial con su hermana, formar parte de campañas para recaudar fondos para ayudar en la lucha contra el COVID-19 y lanzar mensajes de ánimo a todos los ciudadanos. El último fue en concreto para los alumnos de su Academia, que están ahora en sus casas. El colegio en la Rafa Nadal Academy se diseñó con el objetivo de que los tenistas de la academia pudieran compatibilizar la formación tenística con la escolar, pero el ganador de 19 Grand Slams quiso desde el primer momento abrir las puertas a todos los jóvenes de Mallorca, fueran tenistas o no, para que todos pudieran beneficiarse de las instalaciones y del programa académico. El zurdo mandó un vídeo con este mensaje a los chicos, aunque en realidad puede ser útil para todo el mundo:

“Están siendo momentos duros por todas las desgracias que están pasando no sólo en nuestro país, sino en todo el mundo. Es momento de adaptarse a las circunstancias. Quería mandaros este mensaje para felicitaros, porque sé que estáis cumpliendo con todo lo que el momento requiere, sé que estáis siguiendo las instrucciones de los profesores, sabéis de la importancia de la educación y es importante que un año único como éste no se pierda. Dentro de la situación excepcional, aprovechemos para cumplir con el año escolar y hacerlo de la mejor manera posible. Agradecer también a todos los padres y madres que estáis apoyando a vuestros hijos en esta situación difícil, nueva. No queda más remedio que estar positivos y sacar el año adelante. Agradecer a los profesores su profesionalidad y disponibilidad ante estas situaciones desconcertantes, pero que nos hacen aprender del día a día”.