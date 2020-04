La camiseta con la que Rafa Nadal conquistó su duodécimo título de Roland Garros o las zapatillas con las que Pau Gasol disputó el Eurobasket de 2017 son dos de los nuevos “tesoros” por los que se podrá pujar a partir de esta noche en la subasta solidaria #LaMejorAsistencia, organizadada por la ACB y cuyos fondos se destinarán a la campaña de la Cruz Roja #NuestraMejorVictoria, apadrinada precisamente por los propios Nadal y Gasol y destinada a recaudar recursos para la lucha contra el coronavirus.

"Quiero donar la camiseta con la que gané Roland Garros 2019. Tiene un gran significado para mí. Espero que lo valoréis y que la subasta sea lo más alta posible para recuadar lo máximo para ayudar a toda la gente que necesita nuestro apoyo”, señaló Nadal

El mismo objetivo que ha llevado a Pau Gasol a donar las zapatillas con las que disputó el Eurobasket de 2017, disputado en Israel, Rumanía, Finlandia y Turquía

"Me uno a #LaMejorAsistencia y quiero donar las zapatillas con las que disputé el Eurobasket 2017, con las que ganamos una importante medalla de bronce. Animo a pujar por estas zapatillas y por todo lo que mis compañeros están aportando a esta campaña. Juntos ganaremos la batalla a este virus”, señaló Gasol.

También se ha unido David Broncano, presentador de La Resistencia de Movistar y por eso le ha vacilado Llull, que decía que no ponían dinero por lo que había dejado: “Oye, David @davidbroncano que la gente está poniendo pasta por mi camiseta en #LaMejorAsistencia y por la tuya no! Cuánto tienes en el banco? Vas a pujar por algo o no? Eh? Eh? Eh? Mucho A POR EL BOTE en @LaResistencia pero no te mojas!”, le dice el jugador del Real Madrid

Porque la acabo de poner, FLIPAO! Y cuidadito que igual empiezo a pujar yo por un par de cosas que sé que te gustan y te las quieres llevar baratas y te obligo a DAR MÁS DINERO Y POR TANTO AYUDAR A MÁS GENTE JAJAJAJA CÓMO TE HE PILLADO AHÍ 😎💣 @23Llull https://t.co/Bs13AHBxFo — David Broncano (@davidbroncano) April 9, 2020

👋 Aquí mi aportación a la subasta solidaria con la que @ACBCOM se suma a la iniciativa de @RafaelNadal y @paugasol. Es buena mandanga y dedicada con amor!



Pujad en https://t.co/e6O0xKb6sX, la recaudación va a @CruzRojaEsp ✊️😀#LaMejorAsistencia para #NuestraMejorVictoria pic.twitter.com/R9F4W5wfHg — David Broncano (@davidbroncano) April 8, 2020

Junto con la camiseta de Nadal y las zapatillas de Gasol se podrá pujar hasta el próximo sábado, 11 de abril, por un total de 77 “tesoros”, tras añadirse este miércoles 47 nuevos productos, a los treinta con los que arrancó el pasado lunes la subasta y entre los que destacaban la camiseta con la que Sergio Llull disputó la final del último Mundial de China o el balón con el que los Toronto Raptors ganaron el pasado año la NBA, cedido por el selecionador español de baloncesto, Sergio Scariolo..