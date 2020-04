Rakitic manda un recado al Barça: “No soy un saco de patatas”

Ivan Rakitic tiene contrato hasta 2021 con el Barcelona, pero lleva un par de veranos en los que ve cómo su nombre aparece como posible moneda de cambio en los fichajes. No ha sido diferente en este parón deportivo por culpa de la pandemia por el coronavirus, ya se habla de su posible marcha, y Rakitic comentó todo ello en una entrevista con “Mundo Deportivo” en la que dejó recados al club. La crisis económica que viene por el COVID-19 va a afectar al fútbol y los fichajes carísimos se van a acabar. Va a imperar el cambio de futbolistas, y en este sentido, respondió: “Entiendo la situación, pero yo no soy un saco de patatas con el que hacer cualquier cosa. Conmigo siempre se puede hablar, pero lo más importante: quiero estar en un lugar donde se me quiere, se me respeta y se me necesita y donde tanto yo como mi familia nos sintamos bien. Si es aquí, encantado, si no, donde yo mismo decida, no donde a quien sea y le de la gana decida. Esos comportamientos hacia mí ya saben que no me gustaron y lo tienen bastante claro. Eso es lo más importante”.

El centrocampista vivió un comienzo de temporada complicado, en el que apenas jugó con Valverde, después de haber sido uno de los jugadores más utilizados por el “Txingurri” en cursos anteriores. Le preguntaron si se sentía víctima de no haber querido entrar en alguna operación de fichajes el pasado verano. “Puede ser que sí, puede ser que no, pero yo he querido ir siempre de frente. Si hubieran querido que me hubiera ido a otro equipo, da igual dónde, me hubiera gustado que me lo lo dijeran, igual que estamos hablando ahora tú y yo. Uno tiene una idea pero si no funciona, yo he demostrado en los anteriores cinco años que se puede contar siempre conmigo. Seguramente he hecho muchos favores a compañeros y entrenadores, y he demostrado que se puede contar siempre conmigo, y si fuera esa la razón, más me dolería”.

Rakitic expresó su deseó de cumplir el contrato con el Barça y admite que volver al Sevilla sería “un sueño”. Quiso mandar un mensaje de agradecimiento a sanitarios, policías, bombertos, etc. en estos tiempos difíciles y deseó poder acabar la temporada y hacerlo “ganando la Liga y la Champions para los culés”, aunque asume que ahora “hay algo más importante, que es la salud de todos”.