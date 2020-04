El director del Team Ineos, Dave Brailsford, aseguró que su equipo no participará en el Tour de Francia si las condiciones no son seguras para celebrarlo. “Nos reservaremos el derecho a retirarnos si lo creemos necesario”, dijo Brailsford, en declaraciones a The Guardian.

El Tour de Francia estaba previsto que se celebrara entre el 27 de junio y el 19 de julio, pero ha sido pospuesto, debido a la pandemia de coronavirus, y se correrá del 29 de agosto al 20 de septiembre.

“Si la carrera sigue adelante, participaremos, pero igualmente analizaremos la situación y cómo se van desarrollando las cosas, como hicimos con la París-Niza”, afirmó Brailsford.

En el Ineos corren los tres últimos ganadores del Tour: Chris Froome, Geraint Thomas y Egan Bernal.