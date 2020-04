Iván Helguera ha tenido una charla con Mister Chip y ha recordado sus tiempos el el Real Madrid; “Beckham, Zidane o Figo eran unos grandes profesionales. A Roberto Carlos y Ronaldo les gustaba más salir, pero no salíamos todos los días. Si un sábado ganábamos, hacíamos una cena y salíamos. De ahí a que saliéramos un viernes o un sábado jugando un domingo. El el 80% de los jugadores seguro que estaban en casa”

Un capítulo aparte de esa época es el cumpleaños de Ronaldo: “Estuve en uno con mi mujer. Cuando empezaron a bajar autobuses de señoritas me dijo mi mujer que tirara para casa y a Figo igual. Fue en casa de Ronaldo, la que luego le vendió a Ramos. Cuando ganamos una Liga, hizo una fiesta importante y en esa sí que me quedé hasta altas horas de la madrugada”.

Los brasileños eran un grupo distinto: “Vivían la vida, por eso jugaban como en el patio del recreo. Todos quedaban juntos y muchos llevan gente detrás. Viven con amigos, que trabajan para ellos. Ronaldo los tenía, Roberto Carlos también. Es una forma de no estar solo, el futbolista muchas veces estamos solos. La manera que tienen de vivir su vida es disfrutar con sus amigos, con su gente. No quieren pensar demasiado, les gusta mucho la fiesta”.

Y da detalles de cuándo no se renovó a Del Bosque: “No nos gustaron las formas. Nos lo habían dicho y se armó. El presidente no quería celebrar la Liga con nosotros. Teníamos que ir al Ayuntamiento y muchos jugadores no querían ir allí si echaban a Del Bosque. Fue difícil disfrutar de la cena y de lo que íbamos a hacer cuando acabase. Por la mañana tuvimos que ir al Ayuntamiento. Habíamos quedado en no ir, pero cambiamos de idea, dos no se enteraron y les cayó una multa. La temporada acabó con que Del Bosque no seguía. Nos fuimos de vacaciones sin saber qué había pasado”.