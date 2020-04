La confesión de Vieri: “En el Atlético salíamos todas las noches”

Christian Vieri fue máximo goleador en su única temporada como jugador del Atlético, pero no reconoce que su preparación no fue siempre la mejor en su etapa como rojiblanco. “En Madrid salíamos todas las noches", ha reconocido en una charla en Instagram con el ex jugador del Inter Nicola Ventola.

Vieri era un joven que llegaba de la Juventus, donde su comportamiento había sido distinto. “En la Juve era un gran profesional”, cuenta. “En Madrid salíamos todas las noches. Todos salían, no es que pudiera quedarme solo en casa”, confiesa. Aunque rebaja un poco la “gravedad” de su comportamiento. “Siempre he sido un profesional, sólo que tal vez allí salí un poco más. Y fui el máximo goleador. Pero íbamos a cenar un poco tarde y luego a tomar una copa y un paseo”, cuenta.